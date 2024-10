Fiscalía de CDMX investiga balacera en el bar La República de Polanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que abrió carpeta de investigación por una presunta balacera en el bar La República en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

El antro, ubicado en la avenida Presidente Masarik, es el mismo en el que estuvo el ciudadano Iñigo Arenas Saiz en la madrugada del domingo 6 de agosto de 2023 antes de su desaparición y fallecimiento.

El tiroteo y posterior presencia policiaca fueron reportados este domingo en redes sociales por el reportero Carlos Jiménez, quien indicó que el presunto agredido fue convencido de no denunciar.

INDAGAN OOOTRA VEZ, EL REPÚBLICA d POLANCO Agentes d @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan una supuesta agresión a tiros dentro del antro d Masaryk. Se reportó q ayer lesionaron a este joven, pero q el personal lo convenció d no denunciar. Autoridades investigan q pasó en realidad pic.twitter.com/QQH6dRJ8DO

Un día antes, el usuario de redes sociales Vampipe había dado a conocer una versión de los hechos.

Ayer hubo balacera en el antro República en Masaryk Polanco. No se habló mucho de eso porque el dueño es Javier Díaz (amigo de Andy López Beltrán) y porque convenció a quien le dispararon que no denunciara para que no lo clausuraran.



Por cierto, Javier Díaz fue el que distribuyó… — vampipe ? (@vampipe) October 20, 2024