Autoridad del Centro Histórico no es sobrino de Ernestina Godoy: Gobierno de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México informó que el exdiputado local de Morena, Carlos Cervantes Godoy, designado el pasado viernes 18 como coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), “no tiene ninguna relación de parentesco” con la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos.

La autoridad aseguró lo anterior en una tarjeta informativa difundida este lunes en sus redes sociales, en la que destaca la trayectoria del exfuncionario de la alcaldía Iztapalapa, ocupó diversos cargos, igual que la exfiscal capitalina.

Entre ellos, menciona los siguientes:

Diputado en la Segunda Legislatura del Congreso de la CDMX (septiembre de 2021 a agosto del 2024)

Director general de Gobierno y Protección Ciudadana de la alcaldía Iztapalapa (mayo de 2019 a noviembre de 2021)

Director de Protección Civil en la demarcación Azcapotzalco (octubre de 2015 a noviembre de 2018)

Director de Gobierno en la alcaldía Iztapalapa (julio de 2012 a septiembre de 2012)

Coordinador de Concertación de la alcaldía Iztapalapa (marzo de 2010 a julio de 2012)

Coordinador operativo del Programa de Vivienda en Riesgo (junio de 2007 a diciembre de 2009) en la Secretaría de Protección Civil.

Según la tarjeta de la autoridad, el exlegislador Cervantes Godoy es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Penal y Procesal, y es candidato a la maestría en Gestión Pública para el Buen Gobierno; además, estudia el doctorado en Ciencias Políticas.

También tiene estudios en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y se fue colaborador, reportero, corresponsal, jefe de información y conductor de noticias en diversos medios locales y nacionales.

Los señalamientos y el silencio

Los señalamientos del presunto parentesco entre Godoy Ramos y Cervantes Godoy datan, al menos en columnas políticas especializadas en la CDMX, desde 2021, cuando se señalaba que al Congreso local llegaba el “sobrino” de la entonces fiscal y hoy consejera Jurídica de la Presidencia.

El 16 de mayo de 2023, en la sesión del Congreso de la Ciudad de México se discutió un punto de acuerdo presentado por el entonces diputado de Morena, Carlos Cervantes Godoy, para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigara al entonces alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien se perfilaba para candidato de la oposición a la Jefatura de Gobierno.

La discusión se desvió hacia el papel de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, entonces encabezada por Ernestina Godoy Ramos, en la investigación de diversos casos en la ciudad, entre ellos, la corrupción inmobiliaria.

De ese tema, Cervantes Godoy y el diputado del PAN, Ricardo Rubio, pasaron al plano personal y familiar, cuando éste último dijo:

“Fíjense debería de estar prohibido que los familiares de la fiscal vengan a defenderla. Aquí hay conflicto de interés yo creo que debería existir hasta un conflicto de interés que ver que desvergüenza que descaro que se venga aquí como servil funcionario, que debería representar al pueblo y no representa a la fiscal a su familiar…

“Eso es importante que se sepa en las distintas plataformas de este Congreso. Hay un diputado aquí que no viene a servir al pueblo de la ciudad. Viene a servir a quien a su tía a la fiscal carnal a Ernestina ‘N’ a esa viene a servir”.

En respuesta, el hoy titular de la Autoridad del Centro Histórico acusó al panista de ser “golpeador” contra a su esposa.

Enfurecido, Rubio le contestó: “Yo fui absuelto de todas las injurias de su partido que en su tiempo me hizo Sebastián Ramírez, candidato al que aplasté en las urnas por más de 16 mil votos. Y también decirle que justamente yo estoy aquí no por un favor a mi tía, yo gané de mayoría, señor, a mí no me debe ningún favor, yo gané de mayoría”.

Cervantes Godoy le respondió que era “un verdadero porro” y “un mediocre”, pero no aclaró la acusación de parentesco con la entonces fiscal Ernestina Godoy Ramos.