Hermana de Sánchez Barrios revela de quién sospechan como autores del crimen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A una semana del atentado contra su hermana Diana, la diputada local Silvia Sánchez Barrios habla de las sospechas que tiene su familia sobre los autores del crimen y pide que, no solo en el caso de la activista trans, sino en el de todas las víctimas de la inseguridad en la Ciudad de México, el caso no quede impune.

En entrevista con Proceso, la hija de Alejandra Barrios, histórica lideresa de comerciantes de la zona centro de la capital, comenta que está en comunicación con las autoridades de seguridad y justicia de la capital, pero no tiene avances de la investigación del intento de transfeminicidio contra Diana Sánchez Barrios, la tarde del pasado jueves 17 en la calle Motolinía, a plena luz del día en el Centro Histórico del corazón del país.

“Nosotros sospechamos, sacamos conjeturas por los antecedentes de la vez pasada, que tenemos problemas con estos parientes, pero es lo que nosotros pensamos. Sería muy irresponsable de mi parte decir quién fue porque no puedo asegurar eso”, asegura en un establecimiento resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asignados a su cuidado tras el ataque a su hermana.

Con cautela, la legisladora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente afirma que los parientes a los que se refiere, en particular una prima, “andan con la delincuencia organizada; ¿con qué delincuencia? tampoco puedo saber porque yo no los ando investigando. Tiene muchos años que yo no sé de ellos, más que por los problemas que hemos tenido con ellos”.

Se refiere a la acusación que hace tres años, en marzo del 2021, interpusieron familiares contra Diana por los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla. La activista trans fue detenida por policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, entonces a cargo de Ernestina Godoy, actual consejera Jurídica de la Presidencia.

“Ellos fueron los que demandaron a mi hermana. Todo es contra Diana siempre. Diana esa vez ni se encontraba en el lugar de los hechos… Y ya ves ahorita otra vez; o sea, ahora ya fue un atentado contra su vida, casi la matan a mi hermana. Entonces, eso ya habla de un odio, un coraje, venganza. Yo más siento que es odio, venganza e intereses”, comenta.

Silvia Sánchez Barrios aclara que esa, la de los familiares como autores del atentado, es solo una hipótesis que tienen, y por ello, hay que dejar que las autoridades avancen con la investigación por si hay otras líneas a indagar.

“Si quiero que quede muy claro: no sabemos si fueron ellos o no. Lo que sí es un hecho es que hay problemas, pero si yo te aseguro que fueron ellos ¿entonces la, quien a lo mejor sí fue, se va lavar las manos”, insiste.

Luego, menciona otras posibles causas de la agresión contra su hermana: “creemos que puede ser por ahí, por los antecedentes, pero también puede haber sido una transfobia, puede ser alguien más que, a lo mejor, no sabemos ¿verdad?, que no quiera mi hermana…

¿Qué pudo hacer Diana, para que le hicieran esto?, como cualquier luchador social, todos luchan por sus causas… Esto me habla de un transfondo, que es odio”.

Entonces, lanza preguntas a propósito de las características del atentado: “No había policías en ese momento y siempre hay ahí, siempre hay una patrulla. Entonces, pues las investigaciones dirán qué trasfondo, ¿por qué en un lugar tan público a una hora pico de la comida?, ¿qué quisieron dar a entender con eso?”.

Sobre el estado de salud de Diana, después de las heridas de bala que el agresor le causó en la cara y el cuello, Silvia dice que su hermana sigue en atención médica a nivel de terapia intensiva. “Los médicos dicen que va mejorando, obviamente es lento, pero gracias a Dios, va mejorando. No va a ser rápido, pero por lo menos su vida ya la salvó”, afirma con tono de alivio.

Hasta el momento, no ha habido personas detenidas por el ataque a la activista; solo fue recuperada la motocicleta en la que huyeron los autores materiales y que abandonaron en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Muerte “por una selfie”

Silvia Sánchez Barrios relata que el hombre que murió por la agresión a Diana el jueves pasado, identificado como Víctor, “se había acercado con Diana porque siempre que nos ven, la gente en las calles se acercan a nosotros, ‘oiga, Silvia ¿cómo estás?, nos abrazan una selfie. Y ese día creo que el chico se acercó para saludar a Diana y tomarse una selfie. Eso es una pena para nosotros grande y eso no puede quedar impune”.

Reconoce y agradece que el gobierno de Clara Brugada le ha brindado seguridad a ella y a su familia, tras la agresión contra Diana. “El gobierno está con nosotros, está con las víctimas y de cierta manera, pues sí hemos estado en contacto contínuo con las autoridades”, afirma.

Sin embargo, recalca que la inseguridad en la CDMX “no solo es un tema de Diana, es un tema que nos afecta a todos los ciudadanos, a Juanito, a Chuchito a la familia Gutiérrez, a los Pérez, a los Ramírez porque todos hemos sufrido algo así. Ya ves lo que pasa con el sacerdote en Chiapas (Marcelo Pérez), con la abogada (Oralia Pérez)”.

Por eso, alerta: “Como sociedad, tenemos que cerrar filas ante estas prácticas que se han venido dando de violencia, tan sistemáticas y tan terribles. Si no nos unimos contra estas cosas, a todos nos va a cargar la fregada porque esto ya es en contra de la sociedad, en contra de nuestra seguridad, de nuestra integridad, de nuestros derechos humanos”.

Y cierra al advertir a las autoridades: “el que estos actos queden impunes significa que no hay justicia para todos, que no existe el Estado de Derecho, ¿dónde están entonces los derechos humanos?, ¿dónde está esa seguridad que tiene que dar el gobierno?”