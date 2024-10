Clara Brugada se despide de San Miguel Teotongo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se reunió con los colonos de San Miguel Teotongo para despedirse de la localidad que la acompañó y formó en su lucha.

“¡Hasta siempre Teotongo, Iztapalapa te llevo en mi corazón! Es un orgullo ser una mujer del oriente que gobierna la ciudad, vamos a hacer de la Ciudad de México la capital de la transformación”.

Brugada informó que cambiará su lugar de residencia, sin especificar la dirección, ahora vivirá en las cercanías del Zócalo capitalino para poder iniciar desde temprano a atender los asuntos que la ciudad requiera.

“Eso significa que seguramente tenga que irme a vivir al lado del Zócalo, bueno, muy cerca, para que podamos asumir desde muy temprano y que podamos atender bien todas las tareas que tenemos”.

Y enfatizó en que San Miguel Teotongo, Sierra de Santa Catarina e Iztapalapa formaban parte importante de su formación, por lo que volvería con propuestas nuevas para seguir apoyando a la comunidad.

“Para mí, San Miguel Teotongo, Sierra de Santa Catarina, Iztapalapa completo están conmigo y voy a regresar con propuestas alternas, con propuestas para seguir mejorando esa ciudad”.

La alcaldesa de Iztapalapa destacó que esa colonia fue de gran relevancia en su formación como luchadora social y en su forma de gobernar, pues al vivir ahí enfrentó todos los problemas que aquejaban a la comunidad.

Aseguró que su gobierno buscará priorizar lo común antes que la propiedad privada y que destacará por ser un gobierno “del pueblo y para el pueblo”.

Agradeció a Iztapalapa y a la comunidad por haberle dado la oportunidad de gobernarlos y se comprometió a transformar la vida de la gente convirtiendo las periferias en “nuevas centralidades de la Ciudad de México”.

“Agradezco a Iztapalapa, me llevo el corazón de Iztapalapa a toda la Ciudad de México y dejo mi corazón con ustedes, y me llevo el de ustedes para gobernar y vamos a ser un gobierno que transforme la vida de la gente, que las periferias no sean sinónimo de desigualdad, que las periferias dejen de ser abandonadas y se conviertan en nuevas centralidades de la Ciudad de México en las que podamos transformar la vida de la gente”.

Destacó que es la primera jefa de gobierno que proviene de la lucha popular, “soy la primera jefa de Gobierno que viene de la lucha popular y el nuestro será un gobierno del pueblo y para el pueblo”.

Y resaltó que San Miguel Teotongo fue pionero en los programas sociales que se han implementado a nivel alcaldía y Ciudad de México.

“Vamos a construir 100 utopías a lo largo y ancho de la Ciudad de México y muchos de los programas del Bienestar surgieron de aquí, de la sociedad civil, de los organismos no gubernamentales, de organizaciones sociales”.

Sostuvo que mantiene presentes los principales problemas que aquejan a los habitantes, que son: la falta de agua y la inseguridad, por lo que los considera una prioridad a atender durante su administración.

“A mí no se me olvida la falta de agua de Iztapalapa, esa va a ser mi prioridad, y prioridad también la seguridad ciudadana, y prioridad también el bienestar social, así que pronto estaremos demostrando que gobernar con el pueblo es el mejor camino”.