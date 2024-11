Bertha María Alcalde Luján niega que su relación familiar la descarten para la Fiscalía de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bertha María Alcalde Luján, aspirante a dirigir la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), defendió que la relación política de su familia con el partido Morena no la “descalifica” para ser candidata al cargo, ya que no es militante activa; por eso, dijo que sí puede garantizar su trabajo con autonomía frente al gobierno local.

Además, acusó que hay discriminación en su contra por parte de quienes la señalan como favorita dentro del proceso que realiza el Consejo Judicial Ciudadano (CJC) para designar a la persona que estará al frente de la institución.

La mañana de este viernes, durante la entrevista con integrantes de dicho Consejo que evalúa a las siete personas interesadas en encabezar a la FGJ local, la hermana de Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, e hija de Bertha Luján, excolaboradora histórica del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionada sobre cómo garantizaría la autonomía de la Fiscalía frente al gobierno local y ante la posible existencia de un conflicto de intereses.

La exdirectora del ISSSTE celebró la pregunta y contestó:

"Cierto, tengo relaciones familiares, mi hermana, mi madre, que tienen un vínculo clarísimo con el partido en el poder hoy en día, tanto en la ciudad como en el Ejecutivo federal, que es el partido Morena, pero me parece que eso, per sé, el hecho de yo tener lazos familiares con personas en el partido no me descalifica como candidata”.

La litigante, que meses atrás fue propuesta por López Obrador como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que ha sido señalada en columnas políticas como quien llevaría ventaja para ser la próxima fiscal capitalina, añadió:

“Es muy importante poder valorar de manera integral qué es al final las propuestas que yo estoy presentando, el perfil que tengo. Como yo le decía desde un inicio, la verdad no soy ninguna improvisada. No es como ‘bueno, pues tráiganse a la familiar que no tiene idea del tema de justicia penal’, como algunos muy desafortunados lo han venido planteando”.

Y, de plano, se desmarcó: “El hecho de que yo tenga vínculos con personas en el partido no quiere decir que yo sea una militante activa en un partido político. Yo nunca he contendido por un cargo de elección popular, no he sido militante activa del partido Morena en específico. Yo he optado por una carrera distinta, desde un inicio enfocada en otros aspectos como lo es derecho penal los primeros 13 años de mi carrera, después en temas de salud como servidora pública”.

Alcalde Luján insistió: “Creo que mi trayectoria pública habla por sí misma y que es, incluso, discriminatorio descalificar a alguien por el solo hecho de tener una relación familiar y no poderlo evaluar en igualdad de circunstancias con otros candidatos a partir de los requisitos que ustedes mismos plantearon del ensayo, de la entrevista, de la evaluación de la trayectoria”.

Por último, subrayó que cumple con “todos” los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Fiscalía para aspirar a la dirigir la FGJCDMX.

Alcalde Luján compareció esta mañana ante el Consejo Judicial Ciudadano durante tres horas, como parte del proceso de elección de la terna que en los próximos días se deberá presentar a la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien deberá elegir a una persona para proponerla al Congreso de la CDMX, el cual lo ratificará o rechazará.

Las entrevistas de todos los aspirantes comenzaron ayer y continúan la tarde de este viernes.