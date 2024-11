Aspirantes a la Fiscalía de la CDMX se someten a exámenes de control de confianza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los siete aspirantes a encabezar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizan esta semana los exámenes de control de confianza a cargo de la Guardia Nacional (GN), como parte del proceso de selección de la terna que realiza el Consejo Judicial Ciudadano (CJC) y que entregará a la jefa de gobierno, Clara Brugada, el próximo 2 de diciembre.

Sin embargo, los resultados no se van a transparentar, adelantó el presidente del Consejo, Jorge Nader:

"Desde luego, sólo podremos votar por las personas que hayan aprobado los exámenes de control de confianza, simplemente eso, pero nosotros no podemos salir a decir 'bueno, estos aprobaron y estos reprobaron'; si no, simplemente, al momento de votar, votaremos sabiendo que no estamos votando por nadie que no haya aprobado estos exámenes", aclaró.

En una mesa de trabajo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la CDMX para hablar de los avances en el proceso de selección, Nader detalló que los exámenes de control de confianza abordan los siguientes aspectos: físico-toxicológico, psicológico, poligráfico y de entorno socioeconómico.

Luego, explicó que el lunes 2 de diciembre, antes de la sesión ordinaria y a puerta cerrada, se examinarán los resultados de los exámenes que les entregará la Guardia Nacional y luego los consejeros votarán por la terna, “siempre y cuando las y los candidatos hayan aprobado los controles de confianza”.

Los exámenes de control de confianza a los aspirantes a ser fiscal capitalino se dan luego de que el pasado jueves 21 y viernes 22, el Consejo entrevistó a las dos mujeres y cinco hombres aspirantes al cargo:

Richter Morales Ulrich

Moreno Caballero Fernando

García Ramírez José Alejandro

Rodríguez Espejel Francisco Javier

Alcalde Luján Bertha María

Valero Manzano Anaid Elena

Martel Gómez Mario Alberto.

En la reunión, los integrantes de la Jucopo se dijeron “satisfechos con el trabajo que hasta hoy ha hecho el Consejo con transparencia, eficacia, eficiencia y tiempos” para elegir al nuevo o nueva titular de la FGJCDMX, de acuerdo con un comunicado del Congreso.