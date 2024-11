Frente a la FGJCDMX, familia de Pamela Gallardo exige avances en su búsqueda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A siete años de la desaparición de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, sus familiares protestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde hicieron un llamado a la presidenta, Claudia Sheinbaum: “Ponga a trabajar a su gente, su gente no trabaja, aquí están los resultados”.

Con severidad, María del Carmen Volante, madre de Pamela Gallardo, lanzó un mensaje dirigido a la presidenta, quien era jefa delegacional de Tlalpan cuando ocurrió la desaparición, el 5 de noviembre de 2017 en dicha alcaldía: “Si hoy es el tiempo de mujeres en cargos políticos, en cargos de Fiscalía, no me agredas como madre, yo soy tu amiga, pero si tú me violentas como Gobierno, seguiré exponiendo tu violencia”.

Los familiares de Pamela Gallardo se presentaron frente al Búnker de la Fiscalía capitalina para exigir avances en la búsqueda. En entrevista con Proceso, María del Carmen Volante fue contundente al calificar el desempeño del encargado de despacho de la FGJCDMX, Ulises Lara: “No hemos tenido buenas relaciones, no ha habido empatía en la desaparición como en otras violencias, él ha sido muy misógino”.

Compartió que espera que la próxima persona encargada de la Fiscalía sea una mujer y dejó claro que no permitirán ningún tipo de violencia por parte de las autoridades: “No se lo vamos a permitir, ni como a Lara se lo vamos a permitir, somos madres, somos hermanas, somos hijas, somos sociedad, que no les vamos a permitir que nos sigan ofendiendo”.

Mientras hablaba, alrededor caminaban trabajadores de la Fiscalía, a los que señaló: “Están parados aquí, cuando son servidores públicos que tienen que trabajar las carpetas y si no hay personal que traigan”.

Luego, envió mensaje directo para Lara: “Está muy cómodo en su silla, en su gabinete, que salga al pueblo, que le diga que va a hacer para quitar esta violencia”.

Y aunque dijo que espera tener una buena relación con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también recordó que el pasado 29 de octubre solicitaron una reunión con ella y no recibieron respuesta después de esperarla por más de 14 horas en el centro de la Ciudad de México.

Sin titubeos, sentenció: “Es importante que tengamos esos diálogos para llegar a buscar a nuestras hijas, no voy a negociar, nuestra hija no es negociable, no tenemos por qué sacrificarnos 14 horas cuando ella nos pudo dar 10 minutos”.

Desde hace siete años, la familia afectada camina portando una lona con la foto de Pamela Gallardo. Este martes, en la entrada de la Fiscalía colocaron una línea del tiempo hecha con fotografías que les han tomado diversos medios de comunicación durante el recorrido que han realizado para encontrarla.

A Pamela Gallardo la busca su madre, su padre, Esteban Gallardo Gutiérrez, y sus hermanos, Esteban y José.

Titular de la comisión de búsqueda acusado de violentar

La madre buscadora acusó a Enrique Camargo, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBPCM), de violentar a Cinthya Eslava Montiel, subdirectora de Búsqueda de Campo: “Él la violentó, ha sido muy misógino, ha sido una persona que siempre ha querido hacer lo que ha querido con las mujeres”.

En tanto, a Eslava le reconoció el trabajo humanitario que ha realizado para buscar a víctimas de desaparición.

Familiares de desaparecidos

Como cada año desde la desaparición de Pamela Gallardo, sus familiares son acompañados por otras personas que también exigen justicia sobre casos de desapariciones, feminicidios y asesinatos que no han sido atendidos por las autoridades de la FGJCDMX e incluso a nivel federal.

Este año acudió Juana López Martínez, madre de Susana López Martínez, quien desapareció el 20 de junio pasado y fue encontrada sin vida el 12 de julio en el Estado de México: “Yo pido justicia por mi hija, cómo llegó al Estado de México”.

Desde Morelos, vinieron Isai Escobar y Alicia del Ángel. Ellos buscan a cuatro menores de edad, Said Escobar, Cintia Díaz, Cristián Escobar y Abdiel Escobar, que desaparecieron en Cuautla, el 7 de abril de 2024.

Se presentaron para exigir a las autoridades que no les oculten información: “Con todos los datos que tienen es para que ya los hubieran localizado”.

Hubo también activistas y peatones que permanecieron dando acompañamiento a los familiares de Pamela Gallardo. Ahí, frente al Búnker de la Fiscalía, compartieron café, pusieron música de protesta, tomaron algunos momentos para pronunciar consignas -”¡Hasta encontrarte!”-, se abrazaron y contemplaron el registro fotográfico que durante siete años ha dejado el recorrido de búsqueda por Guadalupe Pamela Gallardo Volante.