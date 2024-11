Vecinos protestan contra proyecto residencial en Fuentes Brotantes en Tlalpan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bajo la consigna de “que no nos quiten la naturaleza”, habitantes del pueblo de Santa Úrsula Xitla, en Tlalpan, levantaron un bloqueo en ambos sentidos de la avenida Insurgentes Sur, para protestar en contra de un proyecto residencial que contempla la construcción de más de 50 casas, en la calle Fuentes Brotantes 134.

Más de medio centenar de inconformes se dio cita a las 14:00 horas frente a la estación Fuentes Brotantes del Metrobús, ahí permanecieron hasta después de las 16:00 horas, enunciando consignas contra el proyecto mencionado, al cual señalaron de ecocida, pues contempla edificarse en un terreno de 11 mil 400 metros cuadrados.

Según reportes periodísticos, en la administración de la exalcaldesa Alfa González, la empresa encargada del proyecto obtuvo una manifestación de impacto ambiental que la autoriza talar un determinado número de árboles.

Sin embargo, este viernes, los habitantes de las zonas aledañas denunciaron que se han talado “cientos de árboles”, además, afirmaron que el proyecto puede afectar el abasto de agua.

En entrevista con La Jornada, Mario Chávez, vecino de la zona, declaró que ya han sostenido varias mesas de trabajo con las autoridades de la Ciudad de México, pero aún no reciben respuesta a sus exigencias: “Si no es la PAOT (Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial), si no es la Sedema (Secretaría del Medio Ambiente), todos nos dan largas y finalmente no se logra una clausura”.

Durante la protesta, los asistentes enunciaron la consigna: “Gente únete, hagamos fuerza, que no nos quiten la naturaleza”.

También portaron carteles con las frases: “Pinches ricos, dejen la tierra” y “Ecocidio, no a la construcción residencial Fuentes Brotantes 134”.

Finalmente, los ciudadanos retiraron el bloqueo después de que acordaron entablar una mesa de trabajo, el próximo miércoles, con el Gobierno de la alcaldía y de la Ciudad de México.