Sandra Cuevas anuncia su nueva empresa; financiará su organización política

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Sandra Cuevas, anunció su nueva empresa: Sandra Cuevas Diamond Group, “será la plataforma financiera para mi Organización Política por la Familia y la Seguridad de México”.

El 16 de diciembre, en sus redes sociales, Cuevas dio a conocer su nueva empresa y advirtió que su participación en la política no ha concluido, a pesar de haber perdido la candidatura por el Senado en las elecciones pasadas.

“Para mí es muy importante explicarles qué he hecho en estos 10 meses que he estado fuera de la vida pública de México (…) Pues me dediqué a lo que sé hacer, trabajar, producir, ser una persona productiva para México. Yo quiero dejarle un gran legado a México y voy a seguir trabajando de su mano, si me lo permiten”, explicó la exalcaldesa.

“Después de 10 meses de estar apartada del servicio público, inicio trabajos y queda legalizada ante notario público mi nueva empresa: Sandra Cuevas Diamond Group, S.A. de C.V. La cual a través de la marca registrada #SandraCuevasMR2T, brinda 10 servicios”.

Cuevas también detalló que los servicios de su empresa están relacionados con cosméticos, dulcería, entretenimiento, gimnasio, entre otros. Hasta el momento, la ahora empresaria no ha revelado más información sobre la totalidad de los servicios ni cómo funcionará el financiamiento de esa plataforma en su carrera política.

En los comentarios sobre su anuncio en la red social X, un usuario señaló: “Siempre el común denominador, durante o después de la política se vuelven mágicamente empresarios”.

Cuevas respondió a esa persona que ella ya era empresaria antes de entrar al mundo de la política. La exalcaldesa también agradeció todos los comentarios de las personas que le externaron su apoyo.