Desalojan a vendedores ambulantes de la explanada de Bellas Artes (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Hoy quedó recuperada la explanada de Bellas Artes”, sentenció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al informar sobre la puesta en marcha del operativo de orden y seguridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual cuenta con apoyo de la Guardia Nacional (GN) y la Marina, para retirar el comercio ambulante.

Desde su jornada del programa “Casa por Casa”, la morenista explicó que el operativo tiene el objetivo de atender el ambulantaje, la seguridad vial y seguridad: “Lo decimos también, el ambulantaje no puede estar en una situación en la que genere problemas, así que se va a cuidar que estos tres aspectos estén en el centro de la ciudad”.

También precisó que el operativo está a cargo de la Secretaría de Gobierno y, sin mencionar la participación de las fuerzas federales, dijo que cuenta con un despliegue de uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC): “Estamos hablando que entre elementos de seguridad y elementos de la Secretaría de Gobierno y de la autoridad del Centro Histórico, alrededor de 500 servidores públicos van a estar abocados a cuidar que haya seguridad, que haya un tránsito y vialidad correcta”.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, estuvo en la explanada de Bellas Artes encabezando el inicio del operativo. Desde ahí dijo que se desplegarán funcionarios de distintas dependencias:

160 servidores públicos de la Subsecretaría de Reordenamiento en Vía Pública.

150 funcionarios de la Autoridad del Centro Histórico.

Juzgados Cívicos aledaños al centro.

Personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Sobre el despliegue de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Cravioto precisó que habrá:

160 elementos para el reordenamiento del comercio.

300 elementos que velarán por la seguridad de los habitantes.

163 elementos de tránsito.

Entonces hizo un llamado a los dirigentes del comercio en vía pública: “Que no desborden las calles del Centro Histórico, ahorita venía caminando por 16 de Septiembre y ya les anunciamos a todos los comerciantes que no pueden estar en 16 de Septiembre, y ahorita les estamos dando la oportunidad de que se levanten, porque si no lo hacen les vamos a llegar con los compañeros de reordenamiento y vamos a empezar a levantar la mercancía”.

El funcionario afirmó que ayer acordó, con cinco mujeres dirigentes del comercio, que los comerciantes no podrían estar a partir de este jueves en Bellas Artes, pues serán reubicados.

“Si creen que no colaborando con la autoridad van a lograr que cedamos, no lo vamos a hacer”, advirtió Cravioto.