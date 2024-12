Arranca en la CDMX el operativo “Cero Pirotecnia”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México implementó, en mercados, romerías y centros de abasto, el operativo “Cero Pirotecnia” que cuenta con la participación de elementos de diferentes dependencias, para combatir la venta ilegal o el almacenamiento de dicho material explosivo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó en su cuenta de X que el operativo tiene el objetivo de salvaguardar la integridad física de los capitalinos. Además, advirtió: “Se mantendrá estrecha vigilancia para evitar la quema de llantas y otros materiales, que están prohibidos por la ley”.

#CeroPirotecnia

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de todas las personas en nuestra Ciudad, inició el operativo interinstitucional “Cero Pirotecnia”, que supervisará espacios donde se tiene registro de almacenamiento y/o distribución de estos productos.

Para lo anterior, hasta el próximo 7 de enero, se movilizarán elementos de las Secretarías de Gobierno (SECGOB), Seguridad Ciudadana (SSC), Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y Desarrollo Económico (SEDECO), cuyos titulares estuvieron presentes durante el arranque del operativo, en el Mercado de Sonora.

Ahí, el secretario de Gobierno, César Cravioto, hizo un llamado a la población: “Que este fin de año no haya accidentes, no haya incendios, no haya ninguna persona quemada por la pirotecnia. Divirtámonos de manera segura y sin poner en riesgo a ninguna familia”.

Por su parte, el jefe de la policía, Pablo Vázquez, dijo que la SSC desplegará a más de 100 efectivos “en todos los mercados públicos para detectar e incautar cualquier elemento de pirotecnia que se esté comercializando de manera ilegal”.