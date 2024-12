Joven de 17 años murió tras bajar de un juego en Six Flags México (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En redes sociales circula un video que muestra a un joven de 17 años, identificado como David Ordoñez Castillo, tendido sobre el piso del parque de diversiones Six Flags México mientras trabajadores del lugar se encuentran a su alrededor. El adolescente murió en el lugar.

David acudió, junto a nueve amigos más, a Six Flags México para celebrar el fin de cursos en su preparatoria (estudiaba en la Preparatoria número 4). Todos subieron a la montaña rusa “Superman”, sin embargo, al bajar de la atracción, David se sintió mal, caminó unos pasos, pero luego se desmayó y convulsionó como consecuencia de que broncoaspiró, detalló “Telediario”.

?? Tragedia en #SixFlags ??



Ayer, un joven sufrió convulsiones tras subir a un juego en Six Flags. La atención médica tardó 15 minutos en llegar, tiempo durante el cual no se permitió que alguien lo auxiliara correctamente.



¿Qué opinas sobre los protocolos de seguridad en… pic.twitter.com/dNlcl8JYLE — POSTA CDMX (@POSTACDMX) December 23, 2024

Ernesto Guzmán, reportero de Telediario, reportó que los paramédicos llegaron al lugar tras 20 minutos de espera. Y confirmó que el lamentable hecho ocurrió el 20 de diciembre último.

“Me llamaron al trabajo para decirme que mi hijo se había puesto mal. Ya no llegamos al parque, nos desviaron para el Hospital Ángeles del Pedregal. Llegué y me dijeron que mi hijo ya no estaba con vida, que no había llegado con vida”, señaló Angélica Castillo, madre del joven.

Por su parte, Rodrigo, hermano de David, indicó que los trabajadores de Six Flags realizaron una cadena humana cuando el joven se encontraba en el piso e impidieron que alguien se le acercara.

“Sus amigos lo intentaron ayudar, él estaba boca arriba y movía sus brazos y se estaba ahogando. Lo que les pidió una chava y lo que querían hacer sus amigos era ponerlo de lado porque creían que se estaba ahogando, pero nadie pudo hacer nada. Parece que tuvo un edema cerebral y pulmonar, así aparece en la autopsia.

“Pero hay ciertas cosas que aún no me quedan claras porque dice que falleció en el hospital y cuando yo llegué con mi madre nos dijeron que habían hecho lo posible, pero que ya había llegado sin signos vitales”, denunció Rodrigo.

??Familiares de David, el chico fallecido en el parque de diversiones Six Flags, exigen justicia pues dicen que el parque no contaba con un buen protocolo.



??#TelediarioMediodía con @cecysalamanca y @EmmE2111 pic.twitter.com/HraxrdwqiA — @telediario (@telediario) December 27, 2024

Hasta ahora, Six Flags México no ha realizado ningún pronunciamiento en alguna de sus redes sociales oficiales acerca del tema.