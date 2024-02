Diputadas del PRI y PAN denuncian a Sandra Cuevas por amenazar a un ciudadano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las diputadas Esther Silvia Sánchez Barrios, del PRI, y Ana Villagrán Villasana, del PAN, presentaron una denuncia contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por presuntas amenazas a un habitante de esa demarcación.

Frente a las instalaciones de dicha Fiscalía, las legisladoras aseguraron que la alcaldesa ha acumulado hasta el momento 13 demandas por diversos delitos del fuero común: “No cabe duda que le quedó grande el cargo. Durante dos años y fracción pura frivolidad, debió dedicarse a la artisteada, no tiene que hacer nada en el mundo de la política”.

“Sandra Cuevas siente que está en un altar, pero todo lo que sube tiene que bajar”, consideraron.

Mencionaron el caso de Roberto Noricumbo, quien afirmaron el pasado 25 de enero fue golpeado en Paseo de la Reforma por los escoltas de Cuevas: “Entre los que destacan Ariel González, quien se ostentó como personal de Imagen y Servicios Urbanos, “a quien, por cierto, ya lo había corrido en diversas ocasiones por los escándalos en el que sacaba la cara por la alcaldesa.”.

Agregaron: “Otro es Germán Guerrero, quien es el escudero fiel o ‘guarura’ principal de Cuevas, ambos estaban en la nómina de la demarcación”.

Debido a lo anterior, solicitaron al fiscal Richard Urbina que proceda como indica el Código Penal por abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza en contra de un ciudadano de Cuauhtémoc.

De acuerdo con Sánchez Barrios, la edil ha violentado establecimientos de la Roma, Condesa, Zona Rosa con su “Operativo Diamante”, y ha vulnerado a los comerciantes del espacio público: “Ha sido una constante la agresión en contra de los ciudadanos que trabajan de forma honrada. No debemos seguir permitiendo este tipo de abusos y seguiremos con las demandas ciudadanas con el fin de pararle un alto a esta violencia que genera”.

Metimos una denuncia penal contra la Titular de la @AlcCuauhtemocMx en la FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO y en FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS AMBIENTALES Y EN MATERIA DE… pic.twitter.com/pIRJO2Yqw3 — Ana J Villagrán (@AnaJVillagran) January 31, 2024

Denuncian a Sandra Cuevas por maltrato animal

Villagrán Villasana también interpuso una demanda por los golpes que recibió el animal de compañía que acompañaba a Noricumbo durante la agresión: “Quien recibió patadas y pusieron en riesgo su vida, quien está protegido por la Constitución de la capital en su Artículo 13, inciso B como un ser sintiente”.

“¿En dónde está el dinero, los recursos?”

La priista denunció que no hay transparencia en el manejo del presupuesto que el Congreso de la Ciudad de México otorga a la alcaldía Cuauhtémoc, y declaró: “Hemos checado en qué va a parar el presupuesto y no hay claridad, transparencia en el manejo de los recursos”.

Y acusó que en el estacionamiento de la demarcación “hay filas” de empresarios que “van a dejar de 20 mil a 30 mil pesos por semana para que saquen su mobiliario a la vía pública”.

El miércoles pasado, Cuevas Nieves compartió en conferencia que no tendrá el respaldo de partidos políticos, pues confirmó que la alianza “Va por la Ciudad de México” le cerró las puertas: “Por no haber aceptado sus porquerías se me castigó”.