Limpiaparabrisas finge ser atropellado y lanza golpes contra el vehículo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un limpiaparabrisas fingió ser atropellado luego de que un conductor se negó a dejar que le limpiara el cristal de su vehículo a cambio de una moneda.

Los hechos ocurridos este miércoles en la esquina de la avenida Cuauhtémoc y calle La Morena de la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, y quedaron registrados por la cámara de seguridad del automovilista.

En su cuenta de X, el periodista Juan Carlos Alarcón compartió la grabación de un minuto en la que se observa el momento en el que los pasajeros del vehículo rechazan los servicios del limpiaparabrisas.

Luego, el hombre se arroja al cofre del automóvil y le grita al conductor: “¿Qué te pasa?, ¿Ahora qué, pendejo?, vas avanzando y me aventaste…”.

??Con cuidado??



En la esquina de av. #Cuauhtemoc y #LaMorena en la col. #Narvarte

Un FALSO limpiaparabrisas que tiene un modo muy particular para obtener dinero

Prácticamente es un intento de #Extorsion



“Me pegaste, me pagas”…@Narvarte_DValle @Bj_comunidad @NarvarteVecinos pic.twitter.com/NvkCOLN78g — Juan Carlos Alarcón ???? (@amarilloalarcon) February 1, 2024

Luego, el sujeto golpea el vehículo en repetidas ocasiones, por lo que el conductor responde: “Yo no te aventé, no me vuelvas a pegar, yo estoy avanzando, tú te aventaste delante del carro”.

Después de unos segundos de discusión, el automovilista continúa su camino mientras el limpiaparabrisas sigue con los insultos: “Pendejo, atropellando a la gente”.