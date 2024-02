Se registra Chertorivski como candidato de MC a la Jefatura de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No se vayan a rajar a debatir”, dijo Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Jefatura de Gobierno, a sus contendientes de oposición Clara Brugada y Santiago Taboada.

Lo anterior, luego de que el jueves 8 de febrero el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los lineamientos para los debates entre los candidatos a los cargos de Jefatura de Gobierno, alcaldías y diputaciones al Congreso de la CDMX.

Esta tarde del martes 13 de febrero, durante su registro en el IECM como candidato a jefe de Gobierno, el abanderado del partido naranja comentó: “Desde aquí le digo a Clara y le digo a Santiago, no se vayan a rajar a debatir… no se rajen, que no les dé miedo exponer sus ideas, sus propuestas y contrastarlas, de eso se va a tratar la campaña, de poner de frente quién es la persona que tiene las mayores capacidades para poder gobernar”.

Además, adelantó que no usará “anuncios espectaculares” para su campaña, así lo dijo: “Esta contienda no la debería de ganar quien puede pagar más anuncios espectaculares o más pósteres, y de una vez les digo: yo no lo voy a hacer. Yo no voy a llenar la ciudad de basura y de cochinadas”.

Respecto a su registro, resaltó: “Hoy entregamos todos los archivos electrónicos para cumplir con los requisitos de ley y poder ser, ahora sí que formalmente, registrados ya ante nuestra autoridad electoral como candidatos a los diferentes cargos de elección popular local”.

Y concluyó: “Nos vamos a despertar, como dice Dante Delgado, el 3 de junio, un día después de la elección, y vamos a sonreír... Y nos vamos a partir el alma en el camino los siguientes 10 meses para lograrlo, vamos a ganar, no tengan la menor duda”.

Por su parte, el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, enfatizó: “Aunque algunos no lo crean y otros no lo adviertan, en este movimiento vamos a ganar, Movimientos Ciudadano va a ganar porque tiene candidaturas como las de ustedes, para mí es muy grato estar aquí y decirles que vamos por la victoria”.