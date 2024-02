Brugada y Batres descartan que la CDMX se esté empanizando, como advirtió AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Clara Brugada, candidata de Morena-PVEM-PT a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y el mandatario Martí Batres descartaron que la Ciudad de México se esté “empanizando”, como aseguró el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal comentó que la capital mexicana “se ha venido empanizando, aburguesando, derechizando”.

Cuestionada sobre lo anterior, esta mañana en una conferencia luego del Foro Metropolitano Agua: Retos y soluciones, realizado en el World Trade Center en la alcaldía Benito Juárez, Brugada Molina respondió: “Yo no creo que la ciudad esté yéndose con un tema de lo que opinen los del PAN, yo pienso que ellos están haciendo su lucha, verdad, pero la población no quiere, no se está yendo con esa idea, con esos temas”.

Y concluyó: “La gente quiere que sigan los gobiernos de transformación”.

Por su parte, el jefe de Gobierno aseguró en conferencia de prensa, luego de la entrega del edificio multifamiliar en Manzanillo 114, en la alcaldi´a Cuauhtémoc: “No considero yo que la ciudad se esté derechizando”.

Agregó: “Es más, si nosotros hacemos un análisis de los votos del PRI y del PAN, que son los dos partidos de derecha, que han tenido de 1997, que es la primera vez que se eligieron autoridades democráticamente en la Ciudad de México, hasta ahora, vamos a ver que son más o menos los mismos, o sea, realmente no han tenido variación, no han crecido”.

Además, dijo, en la CDMX cada vez se avanza más en “derechos de bienestar, libertades individuales, derechos de diversidad, siempre hay cosas nuevas y de avanzada”.

Sin embargo, la prensa insistió: “¿A qué cree, usted, que se deba este comentario del presidente López Obrador? ¿No sería una llamada de alerta incluso a su partido, a Morena?”.

“No, lo que pasa es que nuestro movimiento ha avanzado muchísimo en lugares donde no había avanzado nunca. Es decir, si nosotros revisamos cómo le había ido a nuestro movimiento en el norte del país y en el centro, vamos a ver que costó mucho trabajo y mucho tiempo que avanzara”, respondió.

Enfatizó que las mediciones de la aceptación son “elevadísimas en lugares donde no hubiéramos imaginado hace 20 años, por ejemplo, Baja California, Baja California Sur, por ejemplo, Sinaloa, son muy elevadas, o sea, lugares como Nuevo León, la medición del trabajo del presidente es muy elevado, Tamaulipas, enorme”.

Y recalcó: “Esta ciudad es una ciudad progresista, no se está derechizando, no se está ‘empanizando’, y el PRI y el PAN juntos no han rebasado los umbrales que ha tenido históricamente”.