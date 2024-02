Santiago Taboada está “desesperado” y por eso busca confrontación a cada rato: Batres

CUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que el candidato del PAN-PRI-PRD para ocupar el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Santiago Taboada, tiene “muestras de desesperación” en su campaña y por eso se confronta con él, pero “yo no soy el culpable de que le esté yendo mal”.

Ayer el panista acusó desde Washington que Batres es “el jefe de campaña” de su opositora Clara Brugada y que en el Metro de la CDMX se promueve la televisión rusa. El exsenador le contestó por la red social X que cambiara de asesores porque lo llevan a hacer “el ridículo. Taboada le respondió al exigirle “sacar las manos” de la “Elección de Estado” que se orquesta.

Esta tarde, luego de la entrega de vivienda reconstruida en Iztapalapa, el mandatario local fue cuestionado por esa polémica, a lo que contestó:

“A mí me parece muy lamentable que un candidato se tenga que estar confrontando con el jefe de gobierno. Ahora sí que su competencia está en otro lado. Es una muestra, como de desesperación, ¿no?”.

Batres Guadarrama preguntó: “¿Por qué se confronta con el jefe de gobierno? Yo no soy candidato, pero a cada rato busca la confrontación con el jefe de gobierno. No es la primera vez, sino que ha habido otros momentos. Y la verdad, yo he sido bastante mesurado, respetuoso, prudente a lo largo de todo el proceso para referirme a alcaldes, exalcaldes, candidatos”.

Al recordarle la acusación de Taboada de presuntamente dirigir la campaña del “oficialismo”, añadió: