Taboada viajó a Washington para advertir el peligro de una elección de Estado en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El candidato de la alianza “Va por la Ciudad de México”, Santiago Taboada, viajó a Washington D.C., Estados Unidos, para advertir el peligro de una elección de Estado en la capital, y denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una persecución política contra figuras de oposición.

Vine a denunciar en los organismos internacionales radicados en Washington, DC, de los que México forma parte: @OEA_oficial y @CIDH, la persecución política y la elección de Estado que está en marcha en la #CDMX.

La democracia se defiende. pic.twitter.com/uAUNzl5taz — Santiago Taboada (@STaboadaMx) February 7, 2024

El panista publicó en su cuenta de X un video acompañado del senador, Emilio Álvarez Icaza; la diputada federal, Mariana Gómez del Campo; y el diputado migrante, Raúl Torres: “Estamos aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque venimos a denunciar la elección de Estado y la persecución política en la Ciudad de México (...) de la que hemos sido objeto, del espionaje que ya anteriormente hemos denunciado, pero sobre todo venimos a denunciar la nueva andanada que prepara la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra la oposición”.

Mientras acompañó en conferencia a la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, en el National Press Club de la capital estadunidense, el aspirante a gobernar la ciudad sentenció: “Porque México es parte de estos organismos internacionales, nosotros venimos a denunciar la elección de Estado y la persecución política como lo ha hecho países como Nicaragua a los opositores (...) advertimos que íbamos a estar aquí y hoy venimos a cumplir”.

En referencia al espionaje contra políticos tanto de oposición como de Morena -que de acuerdo con el diario The New York Times ejecutó la FGJCDMX al mando de Ernestina Godoy Ramos-, Santiago Taboada dijo: “Quiero nada más contarles, qué pasó con el espionaje telefónico, dijeron que iban a crear una comisión y que iban a investigar a los funcionarios, no hay un solo funcionario investigado, no hay un solo funcionario que haya pasado por un Ministerio Público para declarar sobre el espionaje telefónico que por cierto tuvo que ser un medio americano, el que dijera que estaba confirmando este espionaje”.

Entonces, agregó que el jefe de Gobierno, Martí Batres, se convirtió en el “jefe de campaña” de su homóloga morenista, Clara Brugada: “También vengo a advertir, porque tenemos información de la andanada judicial que prepara el Gobierno precisamente en contra de la oposición en la Ciudad de México y la venimos a denunciar con nombres y apellidos tanto a la Comisión Interamericana como la OEA, porque vemos muchísimo riesgo en esta elección de Estado”.

Según el exalcalde, Batres Guadarrama ya comenzó a utilizar los programas sociales y “todo el aparato” de la Fiscalía capitalina para perjudicar a figuras opositoras: “Por eso iniciamos aquí, por eso iniciamos en Washington para acudir a todos estos organismos internacionales y vamos a denunciar esta elección”.

Por su parte, Gálvez Ruiz consideró: “Obviamente, ven una amenaza en Santiago, y los ataques, desde intervenir sus celulares hasta Investigaciones jurídicas que no pasan de dimes y diretes, intentan también a nuestro candidato importante y fuerte en la Ciudad de México, pues pararlo”.

Además, Taboada Cortina aclaró que su visita al extranjero también contempla reuniones con diferentes actores políticos, económicos y sociales: “Para hablar de la Ciudad de México, para hablar de esas oportunidades perdidas, desde que hay vida democrática en la Ciudad de México, el mismo grupo político la ha gobernado, no ha habido transición en la Ciudad de México desde 1997”.

La relación de México con Rusia

Al ser cuestionado sobre la injerencia de China, Rusia e incluso de Irán en las televisoras de América Latina, el candidato refirió que en las pantallas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el Gobierno capitalino ya está transmitiendo programación rusa.

Por lo que cuestionó: ¿Cuánto costó eso?, ¿dónde se cobró?, ¿dónde se pagó?, o ¿qué contraprestación al Gobierno de la Ciudad de México?, o ¿será que a las campañas electorales de la Ciudad de México tendremos esa injerencia? Entonces me parece muy delicada, porque ya no solamente quedó en un anecdotario, es parte hoy de la programación (...) prácticamente todos los días”.

Y señaló directamente al jefe de Gobierno como el responsable directo de otorgar ese espacio a la televisora rusa: “Él tendría que contestar cuánto le costó, qué beneficio recibió en contraprestación el Gobierno de la Ciudad de México, o qué intercambio comercial, porque eso puede pasar. ¿Qué intercambió la ciudad con el gobierno ruso por esos 2.5 millones de usuarios de la Ciudad de México solamente, que están todos los días viendo ese canal?”.