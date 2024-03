Así fue la pelea “campal” de repartidores de Didi con guardias de seguridad en Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Repartidores de la aplicación digital Didi protagonizaron una pelea “campal” con guardias de seguridad, luego de que presuntamente los uniformados les negaron la entrada al centro comercial Parques Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo.

2024/03/17 incidente en caseta vigilancia LagoAlberto 320 @colanahuac_cdmx en @AlcaldiaMHmx

Limitaron acceso a repartidor @DidifoodMX por su estado inconveniente, le llamó a sus compañeros repartidores y llegaron a golpear a guardias, acudió @SSC_CDMX

Cc @RappiMexico @repartidorr pic.twitter.com/62o346To5G — #ParquesPolanco (@ParquesPolanco8) March 18, 2024

Videos de la cuenta de @ParquesPolanco8 @AlcaldiaMHmx circularon en redes.

Unos dicen que un repartidor iba ebrio y no lo dejaron pasar. Otros afirman que el interfón no funciona, y por eso no le daban paso.

En la grabación de dos segundos, se observa a por lo menos cuatro sujetos mientras pelean, uno de ellos golpea a otro con un casco de motocicleta.

En otro video de 1:23 minutos, se ve como sujetos que visten camisa blanca y chaleco negro pelean con hombres que usan cascos de motocicleta. Luego de unos segundos, estos últimos se retiran.

De acuerdo con los mismos reportes, una de las versiones dice que uno de los repartidores presuntamente estaba ebrio, por lo que no lo dejaron pasar.