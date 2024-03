Denuncias del PAN contra Batres son “bolas de humo” porque Taboada va cayendo: Brugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Clara Brugada Molina, candidata de Morena-PVEM-PT a la Jefatura de Gobierno, aseguró que las denuncias presentadas por miembros de Acción Nacional ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) contra el Jefe de Gobierno, Martí Batres, por presuntamente intervenir en el proceso electoral son “bolas de humo” porque se “está cayendo la candidatura de Taboada”.

Durante el evento “Juárez en la Cuarta Transformación” la morenista mostró un documento que presuntamente demuestra que la construcción que perforó un túnel de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro el pasado 14 de marzo, fue aprobada por dicha demarcación durante la gestión de Santiago Taboada, candidato de PAN-PRI-PRD a la Jefatura de Gobierno.

Este jueves, Brugada Molina convocó a un evento por el 218 aniversario del natalicio de Benito Juárez en el Parque Hundido de la alcaldía Benito Juárez. Aunque la cita fue a las 10:00 horas, los asistentes tuvieron que esperarla por alrededor de una hora bajo el sol. Algunos de los afortunados encontraron refugio en las carpas colocadas por el equipo de la morenista o junto a algún árbol.

Alrededor de las 11:00 horas arribó la candidata y luego de tomarse una foto con una corona de crisantemos colocada junto a la base de un busto de Benito Juárez, mismo que presuntamente fue robado hace unos meses, se reunió con sus simpatizantes.

En entrevista posterior al evento, la prensa la cuestionó sobre las quejas presentadas por Santiago Taboada ante el IECM contra el jefe de Gobierno por presuntamente interferir en las campañas electorales.

A lo anterior respondió: “Han pasado muchas cosas en estos días que obligan a que el Gobierno de la ciudad pueda intervenir, lo que sucedió con el tema de la perforación del túnel, pues es más es del Gobierno, mentiras que digan acerca del Gobierno, le compete al Gobierno… yo no veo allí ninguna interferencia ni mucho menos, así que, pues él (Santiago Taboada) si presenta lo que tenga que presentar está en su derecho como todos, pero yo no veo que el jefe de Gobierno esté metido en un asunto electoral”.

La prensa insistió en el tema de las denuncias contra el mandatario local a lo que contestó: “Que demuestren con esa denuncia, están en su derecho, yo considero que el jefe de Gobierno no está haciendo uso de su cargo para interferir en las elecciones, es simplemente que tiene toda la libertad para hablar y para aclarar y para decir”.

Sobre las quejas presentadas por integrantes de Acción Nacional arremetió: “Son bolas de humo, o sea, ellos tratan de acaparar, de ver, de llamar, etcétera, pero realmente lo que pasa es que se está cayendo la candidatura de Taboada, se está cayendo, el debate también fue fundamental para propiciar esto”.

Clara Brugada presumió que la encuestas que la favorecen, así lo dijo: “Las encuestas que hoy y que ayer y que todos los días han salido demuestran justamente lo contrario a lo que él dice, él dice que hay empate, al otro día dice que ya me ganó, pues no, o sea, salen muchas encuestas en las que la realidad es otra”.

Y sentenció: “Yo veo que tienen una situación demasiado difícil y pensaban que en esta ciudad iban a poder recuperarse y no es así, esta ciudad tiene un pensamiento progresista y así va a expresar seguramente su voto el próximo 2 de junio”.

Ayer, el equipo del candidato de la alianza “Va por la CDMX”, presentó una queja ante el IECM, contra Martí Batres, para que “no siga siendo un esquirol electoral”. La denuncia fue por las declaraciones realizadas por el mandatario local durante una conferencia en la que acusó que contó 35 mentiras de la oposición, durante el primer debate entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno, que se celebró el pasado 17 de marzo.

Daños en la Línea 12

Durante el evento, Clara Brugada mostró un documento que presuntamente prueba que la obra que dañó uno de los túneles del STC Metro el pasado jueves fue autorizada por la alcaldía Benito Juárez durante la gestión de Santiago Taboada como alcalde.

“Aquí está el permiso de construcción de esa obra, es la licencia de construcción de esta obra irregular, otorgada por Santiago Taboada en el 2023 y ya ha pasado una semana, ¿Cuántos días? y no han respondido ante esta responsabilidad”, acusó.

Tal documento dice: “Alcaldía Benito Juárez. Ubicación: Av. División del Norte 2238 Bis Col Portales. Uso de Suelo: Habitacional. Manifestación de construcción: Tipo B. Tipo de Obra: Nueva. Folio: FBJ-0022-23. Vigencia: 31/05/23 al 31/05/26. Declaratoria Ambiental Sedema: 0364-DCA. Fecha: 22/09/2022. Especialistas: D.R.O. ING. Juan Manuel Gamiño H. #01900. C.S.E. ING. Carlos Rodríguez Corona #0225. C/I ING. Eloy Muñoz Villegas #0144”.

Cuestionada por la prensa sobre el origen del escrito anterior, comentó: “Está pegada en el edificio, vayan ustedes … los de todos los medios, sería muy bueno que fueran y la pudieran obtener de la misma manera… esto siempre se pone, siempre se coloca cuando se autoriza una construcción acuérdense que es obligación colocarla”.

Explicó que dicha situación “dice que está muy vivo el cártel inmobiliario, que hizo presencia hace unos días…perforando el túnel del Metro”.

La exalcaldesa de Iztapalapa enfatizó que los “responsables tienen que dar la cara y no lo han hecho, no lo han hecho desde hace una semana… no han hecho más que evadir responsabilidades esta autorización fue mientras gobernaba Taboada y era alcalde de esta alcaldía”.

Gritos a favor de Santiago Taboada

Al acto convocado por la morenista esta mañana acudieron la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández; Sebastián Ramírez, presidente local del partido guinda; Jorge Gaviño, enlace de Clara Brugada en la alcaldía Cuauhtémoc; la coordinadora nacional de la Organización Masónica Mexicana, Karla Vázquez; María Elena Orda García, catedrática universitaria y Ana Francis López, diputada local de Morena.

Durante el discurso de la catedrática una mujer pasó por detrás del templete y gritó: “Taboada, Taboada”.

Lo anterior, despertó el enojo de los asistentes y de los miembros del templete quienes corearon: “Fuera, fuera, fuera”.

Luego de unos segundos, encabezados por Sebastián Ramírez cambiaron tal reclamo por “Juárez, Juárez”.