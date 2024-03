Alejandra Barrios y Diana Sánchez dan su respaldo a Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandra Barrios Richard y su hija, la diputada Diana Sánchez Barrios, lideresas de dos de las organizaciones más poderosas de comercio ambulante de la Ciudad de México, dieron su apoyo a la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, y al candidato por la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada.

La tarde de este viernes, la priista de antaño, que representa a cinco mil comerciantes, Alejandra Barrios, llegó en silla de ruedas a la plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico, al mitin con los candidatos de oposición, y les dijo: “Le pido a Taboada, y le pido a Xóchitl, que nos reconozcan, que nos ayuden, que no permitan que nos golpeen, que nos metan a la cárcel, que no violen nuestros derechos humanos”.

Frente a una plaza repleta de asistentes, Barrios Richard sentenció: “Aquí estamos, después de 50 años de lucha, sigo de pie, y seguiré de pie, pase lo que pase, me vuelvan a meter a la cárcel, no me importa, porque la lucha es social, y todos los comerciantes a nivel ciudad, a nivel México, necesitan trabajar”.

En 2021, las lideresas estuvieron recluidas en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agravados. Ese mismo año se les otorgó la prisión domiciliaria con la que permanecieron hasta septiembre de 2023, pues un juez de control retiró la medida cautelar, aunque continúan bajo proceso.

Al ser aprehendida, la priista acusó de persecución política al Gobierno entonces encabezado por la actual candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum.

Sobre Alejandra Barrios también pesa la detención que le realizó en 2003 la Policía Judicial, por su presunta participación, como autora intelectual, en el homicidio de Jorge Ramírez Epíndola, esposo de María Rosete, lideresa de comerciantes en Tepito.

El jueves 21, Santiago Taboada recibió el respaldo de líderes transportistas, entre ellos Fernando Ruano, líder de la Ruta 111, entre otras, y señalado como cabeza del llamado “Cártel del Transporte” en la capital, y vinculado con actos de corrupción y agresiones contra choferes.

Xóchitl la reconoce como una "mujer luchadora"

La aspirante presidencial Xóchitl Gálvez saludó a los comerciantes y dedicó una parte de su discurso para describir a Alejandra Barrios como una “mujer luchadora”, mientras que Taboada la reconoció: “No se ha doblado al poder, aunque la han amenazado, aunque han amenazado a su familia, ella decidió, aun con las presiones del Gobierno, estar del lado del cambio”.

El panista agradeció a “toda la familia Barrios, por su valor” y a los comerciantes les prometió combatir el crimen organizado que los extorsiona: “Los vamos a enfrentar, nada de abrazos, aquí les vamos a aplicar la ley y los van a dejar trabajar tranquilos”.

La candidata presidencial también mandó un mensaje a los habitantes de Culiacán: “Los reportes de prensa indican que familias enteras fueron secuestradas en Sinaloa por el crimen organizado, el Gobierno de Morena en Sinaloa dice que esas cosas lamentablemente ocurren, se habla de 39 personas secuestradas por la delincuencia, entre ellos muchos niños”.

Aseguró que lo anterior ocurre “cuando se dan abrazos a los criminales”, y cuestionó: “¿Qué va a decir Claudia Sheinbaum del sufrimiento y de la angustia de estas familias? Seguramente les va a decir que México está mejor que nunca”.

También aprovechó el templete para manifestar su respaldo en las propuestas que hasta el momento hizo el aspirante a gobernar la capital.

El respaldo de los comerciantes

Los candidatos no solo fueron respaldados por las lideresas de comerciantes. En el evento también se presentó Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, y los dirigentes en la capital de los tres partidos que los respaldan: Andrés Atayde, del PAN; Israel Betanzos, del PRI; y Nora Arias, del PRD.

Los asistentes comenzaron a llegar a la Plaza Santo Domingo dos horas antes de que comenzará el evento. Sostenían carteles con mensajes de apoyo para los candidatos, entre ellos: “La Merced está presente” y “Venustiano Carranza está presente”.

La espera la amenizaron zanqueros y un dueto cumbiero que interpretó la canción “El chico del apartamento 512”, a petición de mujeres transexuales, quienes ocuparon al menos dos filas de asientos en la parte izquierda del público y se hicieron destacar con banderas de la comunidad LGBTTTIQ+.

Los candidatos fueron recibidos con el ruido de las matracas que agitaron los comerciantes, así como con porras: “¡Presidenta, presidenta!”, y “¡Jefe de Gobierno, jefe de Gobierno!”.