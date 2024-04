Dispersan con gases marcha trans en Zócalo de CDMX; María Clemente García acusa de traición a la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.con.mx).-Integrantes de la comunidad trans en México realizaron una marcha por el Día Internacional de la Visibilidad Trans que terminó con acusaciones de traición de la Cuarta Transformación y agresiones con “gases” desde atrás de las vallas metálicas que protegían el Palacio Nacional.

En un video difundido en su cuenta de X, la diputada federal de Morena, María Clemente García, grabó el momento en que los manifestantes en el Zócalo eran dispersados con lo que podría ser gas de extintores. Entonces, vino la acusación:

“Hoy acompañé a les compañeres y compañeras a la #Marcha #Trans #NB por el 31M Día Internacional de la Visibilidad Trans, en palacio nos recibieron a golpes y con gases, a la 4T se le está olvidando la máxima de que POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES”, escribió.

Foto: Graciela López / Cuartoscuro

En el video, la activista agregó: “Hola. Estoy aquí en el Zócalo con los y las compañeres de la marcha. Acabamos de ser agredidos por la policía y nos están rociando gas, como pueden ver. ¡Esto no merece la población trans, la 4T traiciona al pueblo de México!".

Hoy acompañé a les compañeres y compañeras a la #Marcha #Trans #NB por el 31M Día Internacional de la Visibilidad Trans, en palacio nos recibieron a golpes y con gases, a la 4T se le está olvidando la máxima de que POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES.#ResistenciaTrans ?????????? pic.twitter.com/spFYrPRN2R — María Clemente García Moreno (@MARIACLEMENTEMX) March 31, 2024

El pasado 20 de marzo, la legisladora María Clemente García pidió a la comunidad LGBTTIQ+ no votar por Claudia Sheinbaum ni por Xóchitl Gálvez, luego de que los grupos parlamentarios han retrasado una minuta sobre la discusión sobre terapias de conversión.

Otro integrante de dicha comunidad, identificado como Daniel Ortiz de Montellano también subió vídeos a su cuenta de X en los que se ve una escena similar y acusó:

“Además de que el cuerpo de granaderos del palacio nacional usó en más de una ocasión gas lacrimógeno, en menos de 1 hora se limpió el paso de las intervenciones realizadas en el marco de la Marcha Trans. Ojalá así se protegieran las vidas trans.

@lopezobrador_”.

Foto: Graciela López / Cuartoscuro

La marcha partió del Senado de la República al Zócalo capitalino con la exigencia de la aprobación de la Ley Integral Trans que propone garantizar derechos fundamentales como salud, educación, trabajo, seguridad y vivienda para dicha comunidad.

La violencia comenzó, presuntamente, cuando algunos integrantes intentaron saltar las vallas que protegían el Palacio Nacional y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los recibieron con lo que dicen que era polvo de extintores para dispersarlos, aunque algunos manifestantes acusaron que era gas lacrimógeno.

Entre la consignas que se escucharon en la manifestación estaban “¡No es ilegal para personas trans" y "La policía no me cuida, me cuidan mis amigues".