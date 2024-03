Damnificados del 19S de 2017: “Basta de engaños, simulación, burlas y lucros indebidos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Basta de engaños, simulación, burlas y lucros indebidos con los recursos”, demandaron damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, quienes tras seis años y medio continúan sufriendo retrasos en la entrega de sus departamentos del edificio de la calle Pedro Antonio de los Santos 50, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Este lunes, los propietarios de los departamentos situados en la colonia San Miguel Chapultepec se manifestaron en la alcaldía Cuauhtémoc, frente a la oficina del jefe de Gobierno, Martí Batres, en el Antiguo Edificio del Ayuntamiento.

“Ante el incumplimiento de la anterior jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, durante su gestión en la entrega de nuestras viviendas reconstruidas, los damnificados exigimos al gobierno de la CDMX y a la Comisión para la Reconstrucción el cumplimiento de la terminación de la obra en la fecha programada, entrega inmediata de nuestro inmueble y unidades privativas completas, y en condiciones de habitabilidad.”

En la petición añadieron: “Basta de engaños, simulación, burlas y lucros indebidos con los recursos del fideicomiso para la reconstrucción destinados a los damnificados”.

En entrevista con Proceso, Ana Delia Escárcega, una de los 36 vecinos damnificados, contó que, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a entregarles este lunes sus departamentos, éstos aún continúan en obra gris, por lo que calculan que podrían estar listos para mayo o julio, “pero no nos dan certeza de nada”.

Mientras se manifestaba sobre la explanada del Zócalo capitalino, aseguró que las autoridades no tuvieron ni siquiera la consideración de comunicarse con ellos para avisarles que no se realizaría la entrega de sus propiedades en la fecha acordada, e indignada apuntó que la comisionada para la reconstrucción, Jabnely Maldonado Meza, no les da la cara y no se presenta a las reuniones.

Luego compartió que a las 16:00 horas tuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), en la que no estuvo presente Maldonado Meza: “Como siempre, ausente”.

Escárcega recordó que el gobierno capitalino intentó primero rehabilitar el inmueble, pero gracias a la insistencia de los vecinos, que pelearon durante dos años, lograron que se declarara semáforo de alto riesgo en colapso, por lo que demolieron el edificio para iniciar la reconstrucción: “Nosotros aceptamos la resignificación para que no nos costará un quinto, esto es, que de 36 viviendas originales que éramos pasarán a ser 54”.

De acuerdo con la inconforme, a los habitantes originales les pretenden entregar los departamentos en obra inconclusa, mientras que a los nuevos inquilinos sí se los entregarán completos.

Para Ana Delia Escárcega ha sido tortuoso el proceso que atravesó desde que tuvo que dejar su departamento hace seis años: “Yo, por ejemplo, tengo mis cosas encargadas con alguien que a mí me cobra casi mil pesos mensualmente. ¿Se imagina?, durante tantos años pagar rentas con los cuatro mil que ellos determinaron darnos, aunque nunca nos dieron esa cantidad, y la renta que cada año sube, aparte de que hay un retraso considerable en los depósitos de pago de renta”.

Con tristeza, apuntó que algunos de los damnificados han muerto en el camino y no han cumplido su ilusión de tener o de ver sus casas, lo que calificó como inhumano: “Ya todo el trato, la indiferencia, el desdén, es evidente”.

Y agregó: “Ahorita, por ejemplo, nos están diciendo que nos va a atender un arquitecto, Noriega, que es de la Seduvi, pero no está en la Comisión, no tiene capacidad resolutiva, pero ya lo mandan a todos nuestros eventos, nos sonríe, pone la cara, pero resoluciones no nos da; la comisionada no nos quiere atender, a ella ya no le importamos, ella quisiera deshacerse de nosotros”.

Escárcega explicó que muchos de los damnificados del sismo, que recientemente iniciaron la reconstrucción de sus viviendas, fueron trasladados al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI): “Porque quieren en el imaginario colectivo desaparecer la idea y la imagen de que exista una Comisión de Reconstrucción de Damnificados, pero aquí estamos los sobrevivientes, desgastados, cansados”.

Acerca de las declaraciones de Batres Guadarrama en su conferencia de prensa del 8 de febrero, cuando afirmó que se ha alcanzado ya un avance de 97% en la entrega de viviendas a damnificados por el sismo de 2017, la afectada consideró:

“Nosotros somos la prueba viviente de que eso es falso, no tienen cara, no tienen vergüenza, mienten, como mintió la que fue jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que no cumplió con la entrega de las obras.”

Entonces remarcó que fueron afectados psicológicamente “por todo este drama que hemos padecido, de luchar para recuperar nuestra vivienda, no obstante que una ley nos asiste, pues ellos se la pasan por el arco del triunfo, no les importa atropellar nuestros derechos, a nosotros nos duele la gente que ha fallecido y que no van a ver su casa terminada, tenían la ilusión”.

A estas alturas, según compartió, los damnificados sienten temor de ser desplazados de sus propiedades, además de que creen que las autoridades nada más van a cortar los listones para inaugurar las propiedades, sólo para lucirse.

“Por lo menos no tuvieron hoy para ir a cortar el listón, porque ahí los hubiéramos esperado los damnificados, que estamos protestando e indignados.”