“Hay huachicol y no saben dónde está”, dicen diputados del PAN sobre agua contaminada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Hay huachicol y no saben dónde está”, aseguraron los legisladores panistas que acudieron al pozo de agua potable clausurado del Parque Alfonso XII, en Álvaro Obregón, desde donde evidenciaron la falta de credibilidad en las declaraciones que hizo el jefe de Gobierno, Martí Batres, sobre el agua contaminada que vecinos de al menos nueve colonias de la alcaldía Benito Juárez reportaron en sus domicilios.

“Vamos a demostrar el Batresgate”, advirtieron este miércoles los integrantes del grupo parlamentario del PAN, frente al pozo que es señalado por las autoridades capitalinas como el foco de contaminación del agua que se suministra a través de la red hídrica a la demarcación afectada.

El diputado Federico Chávez Semerena consideró que la actual administración oculta información sobre la problemática: “Hay algo que nos están escondiendo y hay algo que no nos quieren decir, y simplemente están dando maromas políticas para engañar a la ciudadanía”.

Añadió: “¿Por qué el señor Martí Batres salió a decir que no había ningún químico que fuera de combustible y ahora dicen que sí está contaminado y por eso este operativo?”

Chávez Semerena compartió que la iniciativa civil independiente CartoCrítica tiene cartografiados la red de puntos de huachicol históricos en la capital: “Ellos dicen que en el caso de Álvaro Obregón se identificaron dos puntos de huachicol en Santa Lucía, casi esquina con prolongación Rosa Blanca”.

Y consideró: “Lo que está pasando es que sale de aquí el agua hacía Benito Juárez y en una de las ramificaciones cruza con un huachicol que se tiene identificado desde el año 2015 y que se está conectando con el agua, lo que está ocultando el Gobierno de la ciudad es que hay huachicol y que no saben dónde está y que por eso solo se está contaminando el agua”.

Entonces, el panista planteó las siguientes preguntas:

“¿No había seguridad en este pozo para que lo pudieran contaminar?”.

“¿Cuánta gasolina, cuánto diesel, cuánto se le tuvo que haber puesto para que se contaminaran por tanto tiempo las colonias de Benito Juárez?”.

“Si tienen tanta tecnología en el C2 (Centro de Comando y Control) para ver quién sube, quién baja, donde se meten los delincuentes, ¿no pudieron darse cuenta quién había alguien que estaba contaminando el pozo?”.

“¿Este pozo hacia donde lleva el agua? Nosotros sabemos que lleva agua a Álvaro Obregón, a Miguel Hidalgo y a Benito Juárez, ¿por qué solamente en Benito Juárez es que se están dando estos temas del olor a gasolina?”.

Por su parte, la diputada Luisa Gutiérrez Ureña sentenció: “Fueron 10 días de inacción, donde incluso se llegó al extremo de que el Sacmex (Sistema de Aguas de la Ciudad de México) culpó a los vecinos por la falta de limpieza de sus tinacos, pareciera que el jefe de Gobierno se toma una situación de tal gravedad muy a la ligera”.

Los vecinos de Benito Juárez están preocupados.@luisag_urena y @FedeChavezMX acompañaron a uno de ellos al Pozo Alfonso XIII, contaminado con hidrocarburos. Exigimos al Gobierno de la Ciudad de México que deje de mentir.

El pasado 9 de abril por la noche, elementos de la Guardia Nacional (GN), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) resguardaron el pozo del Parque Alfonso XII.

“El Gobierno de la Ciudad de México informa que fue identificado y cerrado el punto donde se originó la problemática del agua reportada por vecinos del poniente de la alcaldía Benito Juárez. En el marco de estos hallazgos, fue cerrado un pozo de agua en la Álvaro Obregón, que únicamente abastecía a Benito Juárez”, compartió Batres en su cuenta de X, después de que medios de comunicación dieron a conocer el aseguramiento de la fuente de agua.

Sin embargo, según compartieron los diputados que acudieron al pozo, los habitantes de las colonias afectadas también consideran que las declaraciones del mandatario capitalino carecen de credibilidad.

Habitantes se niegan a pagar recibo de agua

En la conferencia que ofrecieron los panistas, se presentó José Luis Maya, vecino de la colonia Del Valle, quien declaró: “El dueño del agua es Sacmex, y Sacmex es el que nos tiene que dar la cara, quien no nos ha querido dar la cara es el coordinador (Rafael Carmona) de Sacmex, que nos tiene que decir que es lo que va a pasar, no que nos estén mareando nada más con simples datos”.

Maya contribuyó a organizar a los vecinos que se manifestaron para exigir una solución a la contaminación del agua, la noche del miércoles sobre avenida Insurgentes, a la altura de la estación La Piedad, del Metrobús.

Este miércoles, acompañado de los legisladores, afirmó que el agua sigue saliendo contaminada de las tuberías: “Estas soluciones tan a la ligera, tan rapiditas que hacen de cerrar un pozo no nos están solucionando el problema de raíz (...) para mí está muy claro, las autoridades se tienen que acercar a nosotros para poder apoyarnos”.

En entrevista con Proceso, José Luis Maya advirtió que a partir de la situación que enfrentan los habitantes de Benito Juárez, no están dispuestos a pagar el recibo de agua correspondiente a este periodo: “No nos podemos dejar y las mejores formas son bloquear hasta que nos hagan caso, no nos hacen caso, el siguiente paso es el no pago de recibos, el siguiente tema, bloqueos más grandes en Periférico, Viaducto, ir al Aeropuerto, lo que sea necesario”.

El ciudadano dijo que fue un acto negligente por parte de Batres haber declarado, cuando comenzaron los reportes vecinales hace una semana y media, que el agua era apta para consumo humano: “Y luego que sí está contaminada con un lubricante”.

Y contó que, durante la manifestación de la noche del domingo, acudieron conciliadores del Gobierno capitalino, pero ellos exigen la presencia de Carmona, del jefe de Gobierno y de la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, pues los habitantes ya presentan afectaciones en la piel, como dermatitis e irritación en los ojos.

Otra vecina de la colonia Del Valle, Angélica Castañeda, dijo a Proceso que el agua contaminada repercute en diferentes aspectos de su vida, como el cuidado de sus mascotas y el riego de sus plantas, además de la preparación de alimentos: “Esta semana decidí que no voy a cocinar, vamos a comer sándwiches y quesadillas, para no ensuciar trastes”.

Sobre la repartición de garrafones que hace la SGIRyPC en un puesto de mando ubicado el parque San Lorenzo, afirmó que no es una medida adecuada para contrarrestar las afectaciones: “Un alto porcentaje de la población de la alcaldía son personas de edad avanzada que no tienen capacidad de acudir caminando a un parque a recoger garrafones y regresarse cargándolo en el lomo”.

Castañeda exigió una inmediata solución al problema, pero reconoció que posiblemente no se resuelva “de la noche a la mañana”, por lo que pidió a las autoridades del Gobierno capitalino información sobre la limpieza de cisternas y tinacos: “Para hacerlo adecuadamente necesitamos más exactitud del tipo de contaminante”.

Ante la demora de los resultados de las pruebas de agua que mandó a analizar la actual administración, los vecinos mandaron a hacer los estudios con iniciativas privadas, pero tampoco tienen los resultados: “Hay un condominio que ellos ya pagaron incluso el análisis y no han ido a tomar las muestras”.

Tanto Angélica Castañeda como José Luis Maya sostuvieron que se manifiestan como ciudadanos y que no tienen ninguna afiliación política.