Afectados por agua contaminada exigen análisis certificados; mantendrán bloqueo en Insurgentes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En el quinto día consecutivo de bloqueo en la avenida Insurgentes por habitantes de al menos 10 colonias de la alcaldía Benito Juárez para protestar contra el agua contaminada, revelaron que el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Rafael Carmona, les confesó estar “rebasado” por la situación y anunciaron que seguirán ahí hasta que las autoridades les den una solución.

En tanto, autoridades de las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo nombraron a José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el sexenio de Felipe Calderón, como encargado de la coordinación para la atención de la emergencia en esa parte de la Ciudad de México.

La tarde de este viernes, vecinos de la alcaldía gobernada por Jaime Isael Mata Salas exigieron al gobierno de la CDMX, encabezado por Martí Batres, y al Sacmex, la presentación de los estudios certificados de la contaminación del agua que sale de sus casas con olor a combustible desde hace dos semanas.

Durante una conferencia que ofrecieron frente a las carpas que montaron para cerrar Insurgentes al cruce con Xola, Alicia Camps declaró: “En la reunión de ayer, el propio doctor Rafael Carmona se confesó rebasado, Myriam Urzúa (titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil) dijo que no había manera de que pudieran empezar, no sabían por dónde empezar a censar las casas de los vecinos afectados”.

José Luis Maya, uno de los voceros de los inconformes, compartió que las autoridades de Benito Juárez les proporcionaron el número 800 050 0225, “donde pueden solicitar que se limpie el almacenaje del agua, que puede ser cisternas, tinacos, tuberías, y que también ellos nos van a dar el servicio de salud gratuita, que por favor les hablen por teléfono los afectados”.

Luego, recordó que la SGIRyPC reparte garrafones en un puesto de mando que instaló esta semana en el Parque de San Lorenzo: “Nosotros no estamos peleados con nadie. ¡Ojo! Estamos hablando de alcaldía Benito Juárez que puede dar ese servicio, como también lo pueden dar los que están en el Parque de San Lorenzo (...) es una causa justa, no es una cuestión política. Entonces, por favor, les pedimos a todos que no lo hagan político”.

Sin embargo, los afectados coincidieron en que las medidas que ha ofrecido el gobierno local han sido insuficientes para paliar la situación que enfrentan.

Maya consideró que la situación se puede extender: “Tenemos un problema muy grande de agua que puede ser todavía más grande para toda la Ciudad de México”.

“¡No nos vamos a mover!”

Los habitantes afectados lamentaron que, luego de la reunión del jueves, hoy no tuvieron ningún acercamiento con autoridades del gobierno capitalino: “Siguen en su negativa de dialogar y por eso nosotros seguimos en nuestra negativa de levantar el bloqueo. No nos vamos a mover”.

Entonces solicitaron que “no les den más largas” y les proporcionen información clara: “Que no estén jugando con que un día me dicen una cosa, otro día me dicen otra (...) Si es de verdad el problema en ese pozo de Alfonso XIII (en la alcaldía Álvaro Obregón, nos tienen que aclarar de una vez por todas el tipo de contaminante que tiene, por dónde se está filtrando, cuáles son los ramales afectados y cómo se van a limpiar”.

Por la mañana, Urzúa declaró que “el agua que va a Benito Juárez en este momento es agua limpia”. Ante ello, José Luis Maya opinó: “Yo pediría que mejor ella viniera acá y nos explicara”.

Frente a las cámaras, los voceros mostraron un filtro de agua visiblemente sucio de un domicilio ubicado en Yosemite 87, como prueba de la contaminación en el recurso hídrico.

“Hemos sido marginados”: Benito Juárez

Por separado, el alcalde de Benito Juárez, Jaime Isael Mata Salas, ofreció una conferencia en la que sentenció: “El jefe de Gobierno de la Ciudad de México nos ha negado la coordinación para la atención y solución de esta importante crisis que están viviendo los vecinos. Las alcaldías hemos sido marginadas de la coordinación por una razón política tan indolente como inexplicable”.

Ayer, en conferencia, Martí Batres acusó que las autoridades de Benito Juárez y Álvaro Obregón, gobernadas por el PAN, no han ayudado al gobierno local a atender la crisis del agua contaminada.

Por su parte, la encargada de despacho de Álvaro Obregón, Mariana Rodríguez, enlistó las acciones que tomaron de manera conjunta ambas demarcaciones y Miguel Hidalgo:

Solicitud a la Secretaría de Gobernación (Segob), mediante un oficio conjunto, la activación del Plan DNIII y oficializar la presencia del ejército.

Exigencia de que se declare emergencia sanitaria en todas las colonias afectadas y se resguarden todos los pozos que surten la zona afectada.

Implementación de una amplia campaña de información con recursos de la ciudad, instalación de un centro de información vecinal con representantes de las instituciones y del gobierno involucrados, con informes actuales y hasta de 14 días atrás.

Garantías de seguridad de los pozos por parte de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército.

Que el gobierno capitalino y Sacmex limpien tuberías, tinacos y cisternas, cuidando que el agua no se desperdicie.

De acuerdo con Mata Salas, las demarcaciones mencionadas mantendrán los siguientes servicios:

Acciones de lavado y limpieza.

Atención médica a domicilio y suministro de medicamentos gratuitos.

Atención a animales de compañía, consultas y medicamentos gratuitos.

Por su parte, el encargado de despecho de Miguel Hidalgo, César Garrido, compartió que no han tenido reportes en la alcaldía de agua contaminada, pero añadió:

“Le exigimos y le solicitamos al Gobierno de la Ciudad de México y particularmente a Sacmex que analicen también la distribución del vital líquido en las zonas colindantes como son Observatorio, Tacubaya, Escandón, San Miguel Chapultepec, Daniel Garza”.