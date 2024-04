La UNAM analizó muestras de agua de la Benito Juárez; este fue el resultado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un análisis de tres muestras de agua de colonias de la alcaldía Benito Juárez realizado en un laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) arrojó “valores normales” en sus distintos componentes; sin embargo, las pruebas no incluyeron las de hidrocarburos.

En un comunicado fechado este viernes, la mencionada Facultad informó que, en días pasados, un laboratorio de su Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica recibió “de un particular una solicitud para que se practicaran análisis físico-químicos a tres muestras de agua”, presuntamente recabadas en la mencionada alcaldía.

Aunque no detalló el lugar de donde fueron recabadas las muestras, la solicitud se dio en el contexto de la crisis de contaminación del agua que, desde hace 12 días, afecta a los habitantes de al menos 10 colonias de dicha demarcación.

En su documento, la Facultad informó que “los resultados de los análisis físico-químicos practicados a las muestras presentadas arrojan valores normales en lo relativo al pH, Sólidos totales, Nitratos, Nitritos, Cloruros, Sulfatos y Dureza”.

No obstante, resaltó que “las pruebas solicitadas por el particular no comprenden el análisis de hidrocarburos”.

Ayer se difundió el resultado de un estudio de la empresa Vasa Filtros que solicitaron vecinos de Benito Juárez que halló “derivados de petróleo que, en presencia de cloro se pueden generar subproductos cancerígenos”.

Sin embargo, casi de inmediato, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) aclaró que el giro de la empresa “es instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas para construcciones, como regaderas con filtro. No se dedica al análisis de agua”, ni cuenta con la experiencia y certificación para hacerlo. Por ello, afirmó que “los resultados difundidos no son confiables”.