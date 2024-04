Reclaman a Brugada desgobierno en el Centro Histórico, ella responde con propuestas recicladas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Empresarios del Centro Histórico expresaron ante Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno, una lluvia de quejas sobre la situación actual en el corazón de la Ciudad de México: extorsiones, corrupción, despojo, basura y abandono, indigencia, comercio ambulante, migrantes, descenso de turismo y toma de decisiones desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento sin consultarlos.

En respuesta, la morenista les ofreció un plan de 15 puntos para “regenerar” esta zona de la capital, de entre los que destaca un “gabinete de paz y seguridad” diario y exclusivo de esta zona. Sin embargo, buena parte de esas propuestas son similares a las planteadas desde las administraciones del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y el excanciller Marcelo Ebrard que no funcionaron.

El encuentro con alrededor de 50 integrantes de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Vecinos del Centro Histórico de la CDMX fue en el restaurante “El Cardenal” ubicado en la avenida Juárez, una de las zonas más transitadas de esta zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987.

Ahí Alejandro Gazzal, presidente de la asociación civil ProCéntrico, le recordó que en los perímetros A y B del Centro Histórico hay más de 40 mil comerciantes en la vía pública que requieren una planeación correcta para su actividad. El empresario Alejandro Mussi le contó la existencia de personas que, a bordo de motocicletas, cometen extorsiones y robos.

Guadalupe Collada, directora de “Acércate al Centro Histórico”, le dijo que las condiciones de “suciedad, abandono y asaltos” de la zona han propiciado que los turistas prefieran ir a Xochimilco o a Teotihuacán. “Hace años no tenemos campañas turísticas. La secretaria de Turismo (Nathalie Desplas) no conoce el Centro”. De paso, acusó que el Centro Histórico “lo cerraron sin tomarnos en cuenta. Queremos que se nos escuche”.

Rafael García, presidente de la Asociación de Hoteles de la CDMX, dijo que la zona necesita más luz y seguridad, así como facilidades de movilidad. Una voz que pidió el micrófono se quejó: “los indigentes son una cosa bárbara, bárbara, hay por todos lados”. Otra más se pronuncio en contra de los despojos de edificios, presuntamente a manos de la delincuencia.

Otro empresario reveló “la tragedia” que significa cambiar un anuncio en sus locales o hacerle mantenimiento, pues acusó que policías, la alcaldía Cuauhtémoc, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y sindicatos les piden “mucho dinero” para hacerlo. Y le pidió: “queremos facilidades para renovar nuestros negocios, que no lleguen las autoridades a extorsionar. ¡La extorsión es muy grave!”.

Los empresarios le solicitaron apoyo para el ordenamiento del comercio en vía pública, que no haya competencia desleal, “convivencia” con las marchas, regulación del uso de motocicletas, retiro de vallas y regulación de la circulación de camiones de carga pesada, porque destruye el mobiliario urbano.

Incluso, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la CDMX, Salvador Guerrero, reconoció que en el Centro Histórico hay tres grupos de extranjeros con actividades muy identificados:

-Chinos que “se apropian” de espacios en las calles para descargar sus mercancías.

-Colombianos que ejercen extorsión conocida como “gota a gota”.

-Venezolanos en situación de indigencia y migración.

El Centro Histórico es y seguirá siendo el corazón comercial de la ciudad, por ello impulsaremos la creación de un corredor cultural y acciones para mejorar la seguridad, además de seguir trabajando para garantizar el crecimiento económico y prosperidad para todas y todos. Así lo… pic.twitter.com/nGW6sE3iWt — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 12, 2024

Los 15 puntos de Brugada

Tras escuchar las quejas y peticiones de los empresarios, comerciantes y vecinos, la candidata morenista Clara Brugada reconoció que el Centro Histórico necesita “un gobierno especial” y les ofreció ponerse de acuerdo con ellos para elaborar un “plan de manejo” de la zona.

Luego, acompañada de la candidata al Senado por la CDMX, Ernestina Godoy, les expuso 15 puntos para “hacer del Centro Histórico una utopía de regeneración":

-Construcción conjunta del Plan de Manejo.

-Instalación de un “gabinete de paz y seguridad” diario con autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX) y el gobierno federal, con “mando propio” y con un “protocolo” de actuación de la policía.

-Creación de “la Policía del Centro Histórico”.

-Reestructuración de Ministerios Públicos de la FGJ local en la zona.

-Creación de un modelo de “movilidad integrada”, regulación de mototaxis y “diableros”; así como el “Centrobus”.

-Creación de plan para combatir el despojo, con un programa de certificación jurídica.

-Potenciar proyectos de “habitabilidad” para el regreso de familias con programas de vivienda social.

-Acuerdos con la iniciativa privada para regenerar algunos sitios.

-Programa de Atención inmediata de servicios públicos como agua, drenaje, banquetas y habilitación de espacios públicos, para dejar “al 100% más de 600 manzanas”.

-Hacer el “Centro Verde”.

-Renovar los “Acuerdos de Facilidades” para el Centro Histórico, con una ventanilla única y simplificación administrativa.

-Instalación del Consejo Pro del Centro Histórico con empresarios, vecinos, universidades e instituciones.

-Construir un proceso de ordenamiento “definitivo” del comercio informal.

-Construcción de un Proyecto Cultural alrededor del Teatro Blanquita.

-Combate “frontal” a la extorsión y el abuso del comercio establecido.

Las propuestas de Clara Brugada relacionadas con el ordenamiento del comercio ambulante, el transporte exclusivo, la policía única, y el “habitar” el Centro Histórico son similares a las ofrecidas en administraciones pasadas.

Al cuestionar a la morenista sobre qué hará diferente para que, ahora sí se hagan realidad, ella contestó: “¡Pues hacerlo! Esa es la diferencia, incluso ya hay proyectos para que eso suceda… Lo que yo digo lo vamos a hacer. Eso no tiene duda”.

-¿En cuánto tiempo?

-Bueno, jejeje, no, no tenemos, no puedo decirles ahorita en qué tiempo, pero este Centro Histórico se tiene que regenerar. En esta administración va a ser prioridad.