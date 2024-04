SSC reporta tres fallecidos por la caída del helicóptero en Coyoacán

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Tres personas murieron tras la caída del helicóptero la tarde de este domingo en Avenida del Imán en la Alcaldía Coyoacán, informó el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino, Pablo Vázquez Camacho.

El funcionario aseguró que la población de la zona no está en riesgo ni corren peligro las viviendas aledañas.

“Me encuentro en @AlcaldiaCoy donde una aeronave particular se desplomó. Al momento se confirma que 3 personas perdieron la vida. La población no está en riesgo, ni corren peligro las viviendas aledañas”, tuiteó el titular de la SSC.

