Chertorivski, Taboada y Brugada abordan militarización en firma del Compromiso por la Paz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los tres candidatos a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada de Morena-PT, PVEM; Santiago Taboada, de la alianza “Va por la CDMX”, y Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano (MC), firmaron el Compromiso por la Paz, impulsado por organizaciones religiosas, empresariales y universidades.

En su presentación, la abanderada morenista aseguró que el modelo neoliberal ha exacerbado un discurso de odio y miedo; mientras que el candidato panista acusó que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) “protege al Gobierno más que a las víctimas”.

Este lunes, los aspirantes a gobernar la ciudad acudieron al auditorio principal de la Universidad Intercontinental, donde firmaron el compromiso que consta de siete ejes: Tejido social, seguridad, justicia, cárceles, juventudes, gobernanza y derechos humanos.

Taboada, que proviene de una educación marista, fue bien recibido en la casa de estudios con inspiración católica-cristiana, ahí consideró que no se debe “aplaudir” la actuación de la CDHCM, a la cual calificó como una “tapadera del Gobierno”.

“Porque no podemos seguir viendo que una Comisión de Derechos humanos proteja al Gobierno y no a las víctimas, que señale a las víctimas como responsables de un complot políticos”, aseveró el panista, luego propuso: “Nosotros tenemos que darle no solamente más atribuciones y mejor presupuesto, sino que sea como lo he dicho, como un modelo que permita y que realmente reconozca a las víctimas de esta ciudad, y no que prácticamente solo le lave la cara al Gobierno”.

Además, puso sobre la mesa una agenda para jóvenes con discapacidad, aunque al ser cuestionado por Proceso sobre una propuesta concreta, solo respondió: “El día sábado (13 abril) iniciamos la mesa después del encuentro con jóvenes”.

El auditorio se encontraba casi vacío cuando llegó el momento para la intervención de Clara Brugada, quien aunque fue recibida con algunos aplausos, también enfrentó el grito de una alumna: “¡Fuera Morena!”.

En su discurso, la morenista consideró que la inequidad y la violencia “no se resuelven con la libertad de mercado” y agregó: “El modelo neoliberal, a través de los modelos masivos de comunicación y redes sociales, exacerbaron en la sociedad una visión individualista, machista, misoginia, clasista y racista, una cultura de discriminación y violencia, y un discurso de odio y miedo que está socavando nuestra humanidad”.

De la misma manera en la que acostumbra hacerlo en sus mítines políticos, Brugada brilló los logros de la candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, en el periodo en el que fue jefa de Gobierno.

Por su parte, Salomón Chertorivski asumió “sin reparos” y “categóricamente” la agenda del Compromiso por la Paz. Después, sugirió que, en materia de seguridad, se avale una política de Estado que sea monitoreada por el Congreso y los medios de comunicación: “Nos tenemos que sentar todas las fuerzas políticas (...) que todos juntos signemos un mecanismo que hayamos ya dialogado, que hayamos consensuado, para ir en búsqueda de la paz”.

También dijo que la polarización política ha afectado el diálogo y arremetió contra los resultados de seguridad de los otros partidos políticos: “PAN, PRI, Morena no han podido contener la escalada”.

Militarización

Los principios del Compromiso por la Paz promueven la solución de los problemas que plantea a través de políticas públicas, independientes a las fuerzas armadas.

A lo anterior, el emecista consideró que es posible que la descomposición del tejido social se combata con políticas urbanas, por lo que habló de capacitar y dar mejores condiciones laborales a los 90 mil policías que conforman la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC): “Yo estoy convencido de que con los 90 mil policías tenemos una fuerza de tarea suficiente para darle paz a esta Ciudad; a la Guardia Nacional la requieren en otros lugares”.

En entrevista, aclaró: “No me atrevería a decir nunca la desaparición del ejército (...) pero estoy convencido de que el ejército y la Secretaría de Marina (Semar) tienen que mantener la paz en nuestras fronteras, no dedicarse a actividades de seguridad pública, que corresponde a policías locales civiles, es ahí donde tenemos que fortalecer”.

Al ser cuestionada por el tema del papel de las fuerzas armadas, Brugada declaró: “Nosotros nos vamos a coordinar con el Gobierno Federal y entiendo yo que en ningún momento se ha planteado desaparecer la Guardia Nacional (...) nosotros nos vamos a coordinar con la instancia de Seguridad Pública que se proponga”.

Santiago Taboada fue contundente sobre el tema: “Yo estoy en contra, me pronuncié como alcalde en la militarización de la Ciudad de México, ni resolvió el problema del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ni resolvió el problema de la seguridad, ni resolvió el problema de la violencia donde hoy la Guardia Nacional tiene inclusive cuarteles, cuarteles construidos desde espacios públicos que eran de los vecinos”.

El papel de la Iglesia

Frente a los asistentes del evento, el abanderado de los partidos que conforman la alianza, PAN, PRI y PRD, sentenció: “Estamos muy equivocados, si pensamos que las soluciones solo van a venir del Gobierno, nos estamos equivocando haciendo a un lado a la sociedad civil, haciendo a un lado a las Iglesias”.

Sobre esa línea, la morenista propuso para la gobernabilidad un conjunto de consejos honoríficos colaborativos en donde participe la sociedad civil:

“Donde podamos construir junto con todas las iglesias y las distintas instituciones, universidades, empresarios, consejos que nos permitan avanzar”.

Y abundó: “Son consejos en cada uno de los temas, por ejemplo en medio ambiente, en seguridad, son consejos colaborativos en donde recibimos la opinión de especialistas, de universidades, de empresarios, de sociedad civil, de iglesias, de todos los que tengan algo de aportar”.

A diferencia de sus contrincantes que abrieron la puerta a la construcción de políticas públicas con ayuda de la Iglesia, Chertorivski detalló en su presentación que su punto de vista es laico.

Para firmar el compromiso -que es principalmente impulsado por la Conferencia del Episcopado Mexicano-, los candidatos sostuvieron una piedra recolectada de una zona arqueológica de la capital, como símbolo del cierre de acuerdos.