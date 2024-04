Personal de salud exige a Sedesa basificación y respeto a derechos laborales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segundo día consecutivo, personal de la salud realizó este jueves un bloqueo en el cruce de Insurgentes Norte en ambos sentidos y Eje 2 Norte Manuel González, para exigir su basificación a los Servicios de Salud de la Ciudad de México, así como condiciones laborales dignas y estabilidad.

La Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) y los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar emitieron un comunicado en el que afirmaron que desde las 9:00 horas tuvieron una reunión de trabajo con representantes del personal médico, la cual estaba previamente acordada para esclarecer dudas sobre los procesos de basificación que realiza IMSS-Bienestar.

Sin embargo, a las 10:12 horas el Centro de Orientación Vial (OVIAL), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) notificó en X sobre la manifestación, y añadió la alternativa vial por Eje 1 Poniente y Circuito Interior, para los conductores que se vieron afectados.

Ya que la estación Manuel González de la Línea 1 del Metrobús se encuentra en donde se llevó a cabo la protesta, el servicio de transporte público informó en sus redes sociales que únicamente operaron las unidades que van de la estación Indios Verdes a La Raza; Buenavista a Colonia del Valle y del Caminero a Doctor Gálvez.

Los inconformes cerraron la vialidad alzando carteles con las siguientes consignas: “Exigimos las bases prometidas”, “Usted disculpe, pero si no luchamos, nadie más luchará por nosotros”, “Respeto a nuestros derechos laborales” y “¡Sedesa (Secretaría de Salud) cumplimientos contractual ya!”.

Además, entre dos personas sostuvieron una pancarta grande con la frase: “No más contratos eventuales, personal C.I exigimos bases y respeto a nuestros derechos laborales”.

Brenda, una enfermera que se manifestó, declaró en entrevista con Posta CDMX: “No nos quieren dar nuestra base que nos prometieron, la ex jefa de Gobierno (y candidata presidencial de Morena-PT-PVEM), Claudia Sheinbaum, nos había prometido una base para todos con trabajo digno, estabilidad laboral, vacaciones, aguinaldo, y no nos están respetando nada, simplemente nos quieren cambiar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, no hemos firmado nada, no tenemos trabajo seguro”.

Acuerdos con Sedesa

En el comunicado del IMSS-Bienestar y la Sedesa, compartieron los siete puntos que se discutieron en la reunión que sostuvieron con personal de la salud:

Resolver inquietudes de los trabajadores respecto a la documentación que respalda su contratación con Sedesa.

Explicación del proceso institucional que realiza el personal para su ingreso a los Servicios de Salud IMSS-Bienestar.

Hacer una reunión de trabajo para explicar el contenido del formato de nombramiento que Servicios de Salud IMSS-Bienestar utiliza para formalizar la relación laboral con sus trabajadores base.

Resolver dudas sobre los procesos administrativos aplicables en los Servicios de Salud IMSS-Bienestar.

Compromiso de Sedesa para revisar información falsa respecto a “bajas” del personal en Unidades Hospitalarias.

Se reitera el compromiso de no bloqueo de calles, instalaciones de oficinas administrativas y unidades médicas hospitalarias.

Seguimiento al contenido del oficio No. SSCDMX/DGAF/1592/2024 de fecha 16 de abril de 2024. El comunicado no precisó el contenido de ese oficio.