Acusan que Sandra Cuevas ordenó la remoción de encargados de comunicación de la Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Encargados de comunicación social de la alcaldía Cuauhtémoc acusaron que por órdenes de la candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Sandra Cuevas, fueron removidos de sus trabajos luego de que se negaron en dos ocasiones a incurrir en un posible delito electoral.

En un comunicado, el exdirector de comunicación social y la ex asesora A en comunicación social, Carlos Velasco y Norma Piña, difundieron que la exalcaldesa de la demarcación dio órdenes al alcalde, Raúl Ortega Rodríguez, para removerlos de sus puestos.

Y explicaron que lo anterior se desprendió de los hechos registrados el pasado 15 de marzo en la colonia Roma Norte, cuando en su primera polémica como militante de MC, Cuevas amenazó con denunciar al candidato de la alianza “Va por la CDMX, Santiago Taboada, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por la agresión a cinco trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc, aunque no dio pruebas que lo involucren.

Los extrabajadores detallaron que tras lo mencionado, cumplieron con fijar la postura institucional de la demarcación sobre los hechos, pero se negaron a elaborar un comunicado alterno de la actual emecista, sobre un video subido en X contra Taboada.

Y agregaron la respuesta de la política a la negativa:

“Ya no se preocupen, esto ya no está funcionando. Les agradezco por su tiempo de trabajo y resultados… Muchos problemas tengo para todavía estar lidiando con un equipo que parece que me hace un favor”.

Al día siguiente, Velasco y Piña recibieron de Ortega Rodríguez la instrucción de realizar un comunicado sustentado en un video-mensaje en el que aparece una de las mujeres que fue atacada el 15 de marzo, Brenda N, líder coordinadora de la Dirección Territorial Roma-Condesa.

El alcalde les pidió que subieran dicho comunicado a la página web y todas las redes sociales institucionales de la demarcación, con el título: “Teme por su vida y la de su familia, trabajadora de la Alcaldía Cuauhtémoc, quien fue víctima de la delincuencia organizada que opera con Santiago Taboada”.

Los comunicadores se negaron “rotundamente” a subir el contenido y al entonces encargado de despacho le explicaron con argumentos legales que de hacerlo incurrirían en un posible delito electoral.

De acuerdo con ellos, Ortega Rodríguez coincidió con ellos, pero les advirtió que a la candidata no le gustaba que le dijeran “no”.

El 18 de marzo, se dieron cuenta de que el contenido había sido publicado en las redes sociales y la página de la demarcación, sin contar con su autorización y el proceso administrativo.

Por ello y para deslindar responsabilidades, los ex trabajadores de Cuauhtémoc rastrearon a los responsables de subir el material, y el 19 de marzo presentaron la denuncia respectiva ante el Órgano Interno de Control de la alcaldía.

Además, el 22 de marzo presentaron una denuncia por los hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

El día que presentaron la primera denuncia, fueron informados por el enlace de la alcaldía con Gobierno, Miguel Juárez Ugalde, que Sandra Cuevas aplicó sus bajas inmediatas como directivos, con la firma del alcalde.

Debido a lo anterior, presentaron otra denuncia ante el Órgano Interno de Control, por usurpación de funciones en contra Ortega Rodríguez, quien fue el responsable de las publicaciones en redes sociales y página web del contenido.

El alcalde, aseguraron, habló con ellos el 21 de marzo y les dijo que a pesar de la exigencia de Cuevas, no los removerá de sus puestos, pero seis días después les notificaron su despido en un volante.

Velasco y Piña consideraron que la manera en la que fueron notificados muestra abuso de funciones e incluso notaron inconsistencias entre los números de volantes contra número de oficios, fechas desfasadas y la firma del alcalde posiblemente manipulada, luego de que la compararon con otras remociones y oficios.

Lo mencionado también lo hicieron del conocimiento del Órgano Interno de Control para los efectos legales que procedan.

Por la inestabilidad y enrarecimiento del proceder de las autoridades de la alcaldía, los jefes de unidad departamental de redes sociales, prensa y diseño presentaron su renuncia fechada el 31 de marzo, por lo que la dirección de comunicación social quedó acéfala, afirmaron los extrabajadores de comunicación.