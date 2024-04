“Los del cártel inmobiliario ahora buscan hacer el cártel del agua” para privatizar: Batres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “El cártel inmobiliario quisiera convertirse en el cártel del agua”, así lo declaró el jefe de Gobierno, Martí Batres, quien aseguró que dicha red de corrupción le quita a los habitantes de Benito Juárez medio millón de litros de agua al mes, debido al impacto de las obras irregulares.

Este lunes, en conferencia, el mandatario fue cuestionado sobre el segundo debate a la jefatura de Gobierno, que se celebró el pasado 21 de abril, a lo que contestó: “Por razones legales no me puedo referir al debate, entonces no voy a hablar del debate de anoche”.

Sin embargo, desde su cargo como funcionario público, reforzó el argumento que utilizó en el debate la candidata de Morena-PT-PVEM, Clara Brugada, sobre que el candidato de la alianza “Va por la CDMX”, Santiago Taboada, busca la privatización del servicio de agua potable en la capital.

El mandatario capitalino afirmó: “Como les resultó un gran negocio, el del cártel inmobiliario, los actores del cártel inmobiliario ahora buscan hacer el cártel del agua, buscando la privatización del servicio de agua potable para hacer otro gran negocio.

Al mencionar a los “actores del cártel inmobiliario”, Batres sugiere que se refiere al candidato de oposición y personajes cercanos a él, como el coordinador del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro, Jorge Romero.

El morenista señaló que el cártel inmobiliario y el tema del agua tienen “varios nexos”, que tienen que ver con el impacto de las construcciones irregulares: “Le ha quitado, ya no digamos a los habitantes de la ciudad, a los propios habitantes de Benito Juárez, el cártel inmobiliario les está quitando medio millón de litros de agua al mes”.

Entonces, arremetió contra los integrantes de la red de corrupción inmobiliaria en la CDMX: “Tiene las garras tendidas para ver si puede hacer grandes negocios, por eso andan promoviendo la privatización del agua, pero se van a quedar con las ganas”.

El jefe de Gobierno acusó a los funcionarios de la alcaldía, que era gobernada por Taboada -actualmente encabezada por el panista Isael Mata Salas-, de no haber sido “capaces de ayudar” en el tema de la crisis de agua contaminada en dicha demarcación: “Ni un garrafón entregó la Alcaldía Benito Juárez, ni un garrafón, pero eso sí, buscan hacer negocios a costillas de lo público”.

Y sin precisar concretamente a quienes se refería, consideró que se montaron en la situación de la contaminación del agua: “No ayudaron en nada, pero buscaron sacar el mayor lucro político que pudieran de un problema”.

El pasado 10 de abril, frente al pozo Alfonso XVIII -señalado por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México como el foco de la contaminación en el agua que llega al menos nueve colonias de Benito Juárez-, Santiago Taboada dio una conferencia en compañía de Lía Limón y Luis Mendoza, candidatos para gobernar las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez. Los panistas acusaron a Batres de malos manejos sobre la problemática.

Doce días después, la oposición y el Gobierno en el poder continúan intercambiando acusaciones sobre la responsabilidad de la contaminación. Este 22 de abril, Batres declaró: “La Alcaldía Benito Juárez sigue sin hacer nada en el tema del agua que ha tenido que atender el Gobierno central, el Gobierno de la Ciudad de México”.

Demanda con Seduvi

Martí Batres anunció que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que encontró obras en Benito Juárez donde se violan las normas urbanas, las normas de desarrollo urbano y en las que la demarcación otorga autorizaciones o permite que se construyan más niveles de los que permite la ley.

Luego, explicó que la dependencia encabezada por Inti Muñoz Santini localizó dichas irregularidades mientras el Gobierno capitalino estaba en búsqueda de la fuente de contaminación del agua, ya que solicitaron a la Seduvi que visitara todos los establecimientos y obras en Benito Juárez: “Porque si una obra que autorizó la Alcaldía Benito Juárez en División del Norte perforó un túnel, el túnel del Metro, pues era factible que pudiera haber perforado alguna instalación hidráulica”.

En las visitas, el mandatario compartió que la dependencia encontró una “gran cantidad de obras de las cuales no se tenía conocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad, obras que requerían autorizaciones por razones de patrimonio cultural, que nos las tenían, y obras donde se están construyendo niveles adicionales”.

Martí Batres opinó: “Resulta curioso que precisamente en la búsqueda de otro problema, aparece asomado también el cártel inmobiliario con sus ilegalidades”.