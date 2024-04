“Entré en un frenesí”: Presunto feminicida de María José revela detalles sobre el crimen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El periodista Carlos Jiménez dio a conocer –a través de su cuenta de X– dos videos en los que se observa y escucha a Miguel “N” hablar sobre el crimen, en el que María José Castillo de 17 años fue asesinada y su madre acuchillada en su domicilio en la colonia La Cruz, en Iztacalco, presuntamente por el acusado.

Después de ser arrestado, el presunto feminicida dio detalles sobre el crimen y explicó que fue descubierto por la menor de edad, quien le pidió que se alejara y se fuera. “Me dio la impresión de que quería gritar hacia la ventana, creo que entré en un frenesí en donde no logré pensar, razonar mis acciones y mi primer impulso fue atacar a la persona”, declaró.

“Olvidé un detalle: cuando un cuerpo es asfixiado quitas las manos y todo y hay una respiración agónica, eso es muy normal. Yo para realmente o no quedarme más tiempo en la posición de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara a la víctima para que, mientras yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia”, explicó Miguel “N”.

Al ser sorprendido por la madre de María José, Cassandra Yascara, de 38 años, el hombre se decidió por también acabar con la vida de la mujer con un cuchillo: “Seguía en mi estado de frenesí. Ahora la cosa está mucho peor, la situación se ha agravado, entonces no me queda otro remedio, parece ser que no tengo otra salida más que hacer prácticamente lo mismo con la señora.”

Jiménez también compartió un video de la audiencia que tuvo el presunto feminicida, en la cual el juez determinó un periodo de 6 meses para la investigación complementaria del caso. Cuando el togado le preguntó si tenía un comentario de cierre, el químico respondió: “desde mi perspectiva, esperar más tiempo, no viene al caso. Así lo veo, pero aquí él es el experto. Yo siento que en tres meses la cosas no cambiarían o seis”.

Además de María José, hay otras siete mujeres que podrían haber sido víctimas de este hombre: Amairany R., de 31 años; Frida Sofía L. de 32 años; Viviana Elizabeth G. de 37 años; Norma Elena O. de 41 años; Cinthia Vanesa E. de 39 años; Laura V. de 33 años y Claudia Andrea A. de 36 años de edad, según el mismo Carlos Jiménez y otros medios.