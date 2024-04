“Tu cuerpo era duro, noté que estabas fría”: esto dijo feminicida de Iztacalco sobre víctima

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El feminicidio de la joven María José Castillo, de 17 años –el pasado 16 de abril– derivó en la detención de Miguel “N”, quien ha sido acusado de ese homicidio. Agentes de la Policía de Investigación y peritos –adscritos a la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio–, señalan “claramente” la existencia de un posible feminicida serial

Desde su detención se ha descubierto la cuenta de Facebook de Miguel “N”, donde tiene múltiples publicaciones en contra del maltrato animal y muerte para consumo humano. Usuarios de esa red social han tomado sus comentarios para señalar la ironía de los supuestos feminicidios que cometió.

Entre las publicaciones destaca un escrito del 25 de octubre de 2015, en el que habla de una mujer muerta:

“No tardé mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría. Toqué tu espalda y no era otra cosa más que tu ropa. Toqué tu cuello y no era más que piedra”, se lee en un extracto.

“Hace tiempo te vi morir, moriste sepultada por pequeños cristales. Tu piel se manchó de sangre y tu cuerpo cambió de tonalidad a un rojo escarlata. Cubierta de sangre, te puse en un altar y lloré a tus pies. Decidí quedarme contigo, mejor dicho, con tu cuerpo inerte; esperaría que en cualquier momento abrieras los ojos, o simplemente moriría a tus pies”.

“Fue dolorosa pues, aunque yo no quería te fuiste, yo deseaba morir a tu lado, pero se volvió imposible”.

“Pero ahora comprendo que mi verdadero castigo es en donde me encuentro. Aferrado a un cuerpo inerte, quiero besarte, pero cuando lo hago ya no es lo mismo, no puedo saber si lo deseas o lo rechazas, no me gusta esa situación, dije que moriría a tu lado, pero esto es diferente. Estoy contigo, pero no eres tú a quien quiero”.

El escrito termina con la frase “tú allá, yo aquí… un aniversario más”.

Si bien no se tiene certeza de a quién se refería en el texto, algunos medios lo han relacionado con una víctima de nombre Frida Sofía Lima Rivera, quien desapareció en la colonia Granjas, en la alcaldía Iztacalco, de la Ciudad de México, el 7 de febrero de 2015. El poema en cuestión fue escrito meses después de que se reportara la ausencia de la joven.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Frida Sofía, de 22 años y cinco meses, fue descrita como morena clara; delgada; de frente pequeña; cejas semipobladas; cabello lacio y negro; de 1.60 metros de altura; con cara alargada; nariz recta y mentón oval.

En la cuenta del presunto homicida, se ha encontrado una fotografía de la joven Lima Rivera, en la cual aparece ella, con una blusa rosa, en una rueda de la fortuna, con el brazo de Miguel abrazándola; se presume que se puede tratar de la misma Frida Sofía, ya que su imagen coincide con la de la ficha de búsqueda y su descripción. La imagen fue compartida en septiembre de 2013 y, de acuerdo con la descripción, fue capturada en la feria de Cholula.

“Sí, le dio un libro llamado “El Perfume”, que no sé con qué fin fue, pero él se lo regaló”, dijo Clara Lima –la hermana de la víctima–, quien en entrevista con el medio “Excélsior”, declaró que su familiar sí conocía a Miguel y le regaló el libro en cuestión. “El Perfume: Historia de un Asesino” cuenta la historia de un joven francés que asesina mujeres”.

Ulises Lara, del despacho de la Fiscalía de la ciudad, informó que en el cateo al domicilio del acusado encontraron diversos restos óseos, rastros biológicos, un serrucho, libretas, identificaciones oficiales femeninas, rastros hemáticos, teléfonos celulares, discos compactos y una memoria.

Lara agregó que, el individuo “estaría relacionado con la desaparición de varias mujeres reportadas ante la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas (FIPEDE)”.