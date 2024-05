Sancionan a 194 conductores por no respetar la contingencia ambiental en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este miércoles, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) aplicó 194 sanciones a vehículos que no respetaron el Programa Ambiental Hoy No Circula, durante la contingencia ambiental atmosférica que decretó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en la Zona Metropolitana.

En un comunicado, la Sedema informó que, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, fueron sancionados 196 conductores, dos de ellos por ser ostensiblemente contaminantes y 194 por no respetar la contingencia.

Entonces, precisó que las Unidades de Vigilancia Ambiental que operaron están facultadas para realizar inspecciones que les permitan corroborar si el vehículo es sancionable, en cuyo caso se elabora una boleta de sanción, y en cuanto a los vehículos matriculados en otros Estados de la República, se les retira la placa como medida cautelar.

La Secretaría reiteró que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la capital y su reglamento en Materia de Verificación Vehicular establecen sanciones económicas para aquellos ciudadanos que no respeten o infrinjan los lineamientos establecidos en el Programa Hoy No Circula y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.

Además, recordó que la CAMe anunció el pasado martes que activó la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a que a las 15:00 horas se registraron concentraciones máximas de ozono de 158 ppb, en la estación de monitoreo de Tlalnepantla, en el Estado de México.

Este 1 de mayo, la Comisión informó que a partir de las 17:00 horas se suspendió la contingencia ambiental y sus restricciones.