Taboada amaga con movilización si gana elección y Morena no lo reconoce

CIUDAD DE MÉXICO (apto).- El candidato de la alianza “Va por la CDMX”, Santiago Taboada, aseguró que “no va a haber manera” de que Morena le arrebate la jefatura de gobierno si gana el próximo 2 de junio, y advirtió: “Si es necesario la movilización de la ciudadanía, vamos a hacerlo”.

Este martes, en un encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el panista aseveró que ya ha “demostrado que no es dejado”, cuando fue cuestionado sobre lo que ocurriría si resulta ganador y el partido en el poder no lo reconoce.

Directo, el candidato respondió: “Yo no les tengo miedo (…) no va a haber manera, no va a haber manera, de que ganando la elección el 2 de junio, ellos quieran arrebatarlo de la mesa”.

Agregó: “Si es necesario la movilización de la ciudadanía que nos ha venido acompañando, vamos a hacerlo, ya les demostramos que el Zócalo no es de ellos”.

Entonces, declaró que es consciente de que se enfrenta “al aparato”, y acusó a Morena de “inventar” o “sembrar” delitos a los líderes que simpatizan con su proyecto y lo pronunciaron públicamente: “Ahorita, ante de que empezara me hablaron de que giraron otras órdenes contra compañeros que me están apoyando, porque ese es el tamaño del miedo”.

Detalló que una de las órdenes de aprehensión que refirió va en contra de un liderazgo de Gustavo A. Madero, y recordó la detención de la lideresa de comerciantes en el Mercado de la Merced, Evelia Díaz, quien fue liberada el domingo 12 de mayo: “¿Sabes qué le decían cuando estaba arriba de la patrulla? Que se había metido en temas políticos y se iba en pocas palabras a joder”.

Una vez más, Taboada responsabilizó al jefe de Gobierno, Martí Batres, por lo anterior y envió un mensaje a sus simpatizantes: “Voy a defender a cualquier liderazgo que se haya sumado a este proyecto”.

Y arremetió contra su contrincante de Morena-PT-PVEM: “¿No van 65 mil millones de puntos arriba? Tranquilos, serenos (…) por eso ya no saben ni a quién ponerle de equipo, viene la candidata presidencial (Claudia Sheinbaum), le ponen a los del Senado, le ponen a Marcelo Ebrard (ex canciller), aunque le cuelguen el árbol completo, les vamos a ganar”.

De acuerdo con el abanderado del PAN, PRI y PRD, si pierde las elecciones lo aceptaría porque es un “demócrata”, pero sobre el oficialismo consideró: “Ellos cuando han perdido no han aceptado los resultados, esa es una gran diferencia, cuando los resultados no han beneficiado a mi partido, nosotros lo hemos aceptado”.

Sobre la movilización que promovería si no respetan su triunfo, dijo: “Si no aceptan, pues, ni modo que dejemos las cosas así, primero confiaríamos en que el árbitro electoral llevaría a cabo junto al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el Tribunal su papel”.

El candidato añadió: “También la gente tiene todo el derecho a manifestarse y a tomar las calles para exigir que se respete un resultado electoral”.

Desmiente que aumentará tarifa del Metro

Esta mañana, el presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, acusó que el candidato de oposición planteó un “tarifazo” sobre el costo del boleto del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El morenista señaló que el aumento afectaría a los usuarios que hacen viajes largos, pues aseguró que el panista propone que los precios por traslado sean diferenciados, o sea, que la ciudadanía pague por la distancia que recorre.

Sobre lo anterior, Taboada negó que tenga la intención de aumentar la tarifa del gigante naranja y dijo: “Nombre, al contrario, el que se mueva en tramos más cortos tendría que pagar menos”.

Desarrollo de dos ciudades

Ante los asistentes del encuentro con Canacintra, el candidato apuntó: “En esta ciudad se desarrollaron los últimos 27 años dos ciudades, una que tiene buenos servicios, empleos, infraestructura, y otra que está en profundo abandono, que no hay servicios garantizados”.

Remarcó los traslados que enfrentan los trabajadores que recorren grandes distancias para llegar a sus centros laborales, entonces propuso: “Tenemos que pensar en cómo vamos a desarrollar empleo en la zona oriente de esta ciudad, para que realmente podamos desarrollar mejores condiciones de vida a quienes allí viven”.