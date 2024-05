Taboada planea regresar la cobertura universal de tratamientos contra el cáncer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El candidato a la jefatura de Gobierno de la alianza "Va por la CDMX", Santiago Taboada, se comprometió a que, de ganar las elecciones, regresará la cobertura universal de tratamientos contra el cáncer, así como a invertir en la investigación científica en torno a dicha enfermedad, desde su gobierno.

Este jueves, el panista firmó el compromiso "El Cáncer en la Agenda 2024", el cual contempla:



- Priorizar la atención de la salud de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres diagnosticados con cáncer, promoviendo acciones que garanticen el acceso a la protección de este derecho universal.

- Trabajar hacia la implementación de iniciativas y programas estatales específicos para la detención temprana, diagnóstico, tratamiento, atención médica y cuidados paliativos, considerando un abordaje integral de este padecimiento.

- Apoyar el aumento y uso de recursos destinados a la prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación de cáncer.

- Promover campañas sobre factores de riesgo y medidas de prevención de diversos tipos de cáncer.

- Abogar por la capacitación continua del personal de salud para mejorar el diagnóstico y tratamiento de cáncer.

- Impulsar la creación y mejora de regulaciones para un mejor manejo y financiamiento del cáncer en nuestro país.

- Asegurar el acceso a medicamentos oncológicos esenciales en el estado para todos los pacientes, y promover la igualdad en el acceso a los tratamientos oncológicos vanguardistas en las instituciones de salud.

- Incrementar y mejorar la infraestructura estatal dedicada al tratamiento oncológico, así como el número de especialistas disponibles.

- Incluir los cuidados paliativos y psicológicos como parte esencial de la atención a pacientes con cáncer.

- Estimular la investigación para desarrollar mejores tratamientos y mejorar la calidad de vida de los pacientes.



Durante su discurso, el aspirante a gobernar la ciudad arremetió contra el Gobierno capitalino, pues remarcó que dejó en el abandono la cobertura de los tratamientos contra el cáncer: "Si no reconocen, el abandono, la tragedia en la que convirtieron en este país la cancelación de accesos para el tratamiento".

Y remarcó que la actual administración ha señalado de corrupción a las fundaciones: "Y ustedes terminaron haciendo lo que no hizo el Gobierno, así de simple".

En el evento también participó María Navarro, sobreviviente de cáncer de mamá, quien sentenció: "Hoy les puedo decir que no hay medicamentos en los hospitales públicos, y la economía familiar nunca va a ser suficiente para poder solventar estos gastos".

Ella describió los retos a los que se enfrentó y enfrenta como paciente de cáncer con secuelas, y con firmeza dijo: "A veces he sentido ganas de no despertar (...) así es que no, no me conformo con lo que los hospitales nos dan ahorita, no me conformo con lo que hay, necesitamos tener un trato digno".

Agregó: "Yo sueño con un México donde, en verdad, la prevención sea prioridad".

Kenji López, presidente y fundador de Cáncer Warriors México A.C., fue claro cuando pronunció: "Los buenos deseos para que México se ponga al nivel nuestro sistema de salud público con países europeos, no cambian vidas, las promesas incumplidas no curan el cáncer, lo que verdaderamente le puede dar esperanza a un paciente oncológico son acciones y empatía".