Reportan escasez de hielo en CDMX en plena ola de calor; Oxxo limita su venta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las altas temperaturas se mantienen en todo el territorio mexicano, a pesar de las lluvias pronosticadas para los próximos días. Las condiciones climatológicas han provocado que los habitantes del Valle de México consuman más hielo, por lo que se ha reportado la escasez de este producto.

Productores, restauranteros y clientes señalan que es difícil encontrar hielo en varias zonas del Valle de México y una vez que lo encuentran, este ha sido racionado para así cumplir con la demanda.

“La demanda está muy canija, ahorita no tenemos nada de hielo y la producción que estamos sacando son para puros pedidos, ahora sí que venta al público no tenemos mucho”, dijo Kevin –un trabajador de una fábrica de hielo en la alcaldía Iztacalco– a “El Universal”.

“Vine a buscar el hielo, pero ya no alcancé (...). Yo lo vendo en una tienda a mis clientes. Las que me llevé ayer y antier ya no tengo hielo, le estoy negando el hielo a mis clientes”, comentó Óscar –tendero– al mismo medio.

“Tenemos como dos días sin hielo y cuando trajeron, hicieron fila, se acabó en dos o tres horas”, expuso Omar –cajero de un establecimiento– a “El Universal”.

“Nosotros tenemos nuestra máquina de hielo, pero no nos dábamos abasto. Como a eso de las 7 u 8 de la noche tuvimos que comenzar a buscar hielo, pero todo lo que es la zona de Condesa, Roma, Nápoles, Narvarte, todas las tiendas Oxxo o Seven, estaban sin nada de hielo”, declaró Antonio Quintana –encargado de un establecimiento en la Condesa– a “NMás”.

De acuerdo con Antonio, finalmente lograron encontrar el producto en la colonia Portales, pero sólo les vendieron tres bolsas de hielo cuando iban por 10 para cubrir las necesidades de sus clientes.

El lunes, la cadena nacional de tiendas Oxxo anunció que limitarían la venta de hielo a tres bolsas por persona.

“En temporada de altas temperaturas Oxxo implementa medidas con el objetivo de asegurar el abasto de productos para nuestros clientes”, dijo la empresa en un comunicado. “La venta de bolsas de hielo en cantidad limitada busca que un mayor número de clientes pueda comprar este producto”.