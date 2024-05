Solo Pemex puede determinar qué contaminó el agua en la Benito Juárez: Luege Tamargo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, analizó cuatro estudios que solicitaron habitantes de la alcaldía Benito Juárez al agua de sus domicilios, en los que se hallaron compuestos químicos conocidos como “THM”, pero aclaró que solo Petróleos Mexicanos (Pemex) puede determinar las sustancias que contaminaron el líquido en al menos 10 colonias hace 38 días.

En conferencia con el alcalde en Benito Juárez, Jaime Isael Mata, el también encargado de la Coordinación para la atención de la emergencia en dicha alcaldía explicó que, tras el análisis de las pruebas que realizaron los vecinos, concluyeron que solamente Pemex puede determinar el o los contaminantes en el agua del pozo Alfonso XIII, señalado por el gobierno capitalino como el foco de contaminación en el recurso.

Aunque Luege Tamargo no compartió qué empresas realizaron los estudios, dijo que estos arrojaron que el agua analizada contiene agentes volátiles que se diluyen al llegar a los domicilios. Por ello, agregó que se tiene que analizar una muestra de agua tomada directamente del foco contaminante:

“La única muestra válida para encontrar el contaminante es la que tomó Pemex de la profundidad del pozo Alfonso XIII, porque si tomas la muestra en una cisterna que ya fue lavada, que ya pasaron días, no vas a encontrar presencia de hidrocarburos, sino de este tipo de compuestos”.

José Luis Luege acusó que no tienen acceso a esa agua, ya que autoridades federales resguardaron el pozo.

Además, contó que los estudios arrojaron que el recurso hídrico contiene compuestos químicos conocidos como “THM”, entre los que hay cloroformo, cloruro metileno y bromo di cloro metano, aunque están bajo los límites permitidos y comunes en el agua potable de México.

El exdirector de la Conagua calificó de "indolente" el actuar del Gobierno de la CDMX ante la crisis, y volvió a cuestionar a las autoridades de la actual administración:

“Realmente no sabemos cuál fue el contaminante, no se sabe cuál es la fuente de contaminación, no se sabe en dónde están las investigaciones tanto de la Fiscalía General de la República (FGR) como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sobre donde está el origen”.

Y agregó: “Nuestra recomendación a la alcaldía es la emisión de un documento oficial donde se exija a este gobierno indolente la información, la transparencia, nosotros no estamos acusando a nadie –y menos al gobierno– de la contaminación o de ser responsable de la contaminación en el pozo Alfonso XIII; lo estamos acusando de irresponsable por no actuar con inmediatez frente a una emergencia, por ocultar la información y porque no hay transparencia”.

“Alcaldía BJ sí buscó al gobierno”: Mata

Por su parte, el alcalde de Benito Juárez advirtió que continuará ofreciendo conferencias sobre la problemática en el agua, pues dijo que la Contraloría Interna le solicitó el motivo por el que las organiza:

“Se lo digo muy claro a la Contraloría y al Gobierno de la Ciudad de México: es informar (…) y no nos van a callar porque seguiremos insistiendo en la respuesta a los vecinos sobre los hechos ya mencionados”.

De la misma manera en la que Batres denunció que el Gobierno de la demarcación no tuvo disposición para atender la situación junto con el Gobierno capitalino, en esta ocasión Mata aseveró que las autoridades no se mostraron abiertas a la colaboración:

“La alcaldía, desde el inicio de la emergencia, buscó distintas dependencias entre ellas, Sacmex (Sistema de Aguas de la Ciudad de México), Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), incluso al mismo jefe de Gobierno, buscando coordinar esfuerzos y coadyuvar en las tareas para garantizar la salud de los habitantes de esta alcaldía".