SSC justificó cateo con violencia a la casa de Karen Quiroga porque iban tras un asesino (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, justificó que los policías que ayer en la noche entraron armados y con violencia a la casa de Karen Quiroga, candidata del PAN-PRI-PRD a la alcaldía Iztapalapa, lo hicieron porque familiares de una persona asesinada les dijeron que ahí se habían metidos los homicidas, pero reconoció que no encontraron ni detuvieron nadie.

En conferencia convocada con apenas 2.5 horas de anticipación, agregó que cinco policías que estuvieron en el lugar ya son investigados por el área de Asuntos Internos de la dependencia y fueron presentados ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Luego, negó que la SSC tenga injerencia en las elecciones en la CDMX.

Respaldado por cuatro subsecretarios de la dependencia, el jefe de la policía capitalina explicó que uniformados de la zona hacían patrullajes preventivos, cuando fueron alertados por el C2 sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en el cruce de las calles Camino a Santa Cruz y Cerrada Santa Cruz, en la colonia Lomas de San Lorenzo, en la citada alcaldía.

El funcionario se refirió a una víctima, no dos como lo denunció ayer Quiroga en una transmisión en vivo.

Luego, dijo que cuando los uniformados llegaron al lugar de los hechos, hallaron a un hombre con manchas de sangre, por lo que llamaron a los servicios de emergencia y llegó una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Sin embargo, aclaró que familiares del lesionado ya lo habían subido a un vehículo para trasladarlo a un hospital, donde más tarde murió.

En relación a los hechos ocurridos en la colonia Lomas de San Lorenzo, en @Alc_Iztapalapa, donde oficiales atendieron el reporte de una persona lesionada por arma de fuego que perdió la vida en un hospital, informo que compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a una de las personas… pic.twitter.com/86mQrrELyC — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 8, 2024

Vázquez Camacho agregó que cuando entrevistaron a la esposa de la víctima, ésta les dijo que estaba afuera de su negocio de abarrotes, cuando dos sujetos en una motocicleta roja con negro, “sin mediar palabra”, le dispararon a su cónyuge y huyeron sobre la calle camino Santa Cruz rumbo al oriente. Agregó que la mujer desconocía el motivo de la agresión.

De acuerdo con el funcionario, un equipo de trabajo de la SSC “emprendió la persecución de manera inmediata. Fue entonces que uno de los hermanos de la víctima señaló un domicilio en el que presuntamente habían ingresado las personas implicadas portando armas de fuego”.

Con la justificación de que, al tratarse de la posible comisión de un delito y “el riesgo inminente que esta situación podía representar para la integridad y la vida de las y los vecinos de la zona, los oficiales entraron al inmueble junto con el familiar de la víctima que lo había señalado para realizar una inspección, misma que concluyó que los presuntos responsables no se encontraban en el lugar”.

Sin mencionar a la candidata Karen Quiroga, el titular de la SSC destacó que durante la inspección, “ninguna persona fue lesionada ni se causaron daños al lugar”, aunque ella acusó que dañaron las puertas del domicilio.

Y añadió: “La incursión antes descrita provocó la molestia justificada de las personas que se encontraban al interior del predio, mismas que denunciaron el hecho en redes sociales y solicitaron la presentación de los uniformados”.

Agregó que al sitio llegó personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC, “quienes tomaron conocimiento del evento e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente”, además de que acompañaron a la afectada a realizar su denuncia ante el Ministerio Público”.

También aseguró que “cinco policías de la Subsecretaría de Operación Policial que participaron en el hecho fueron presentados ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración, por sus acciones y deslindar responsabilidades en atención a los protocolos de actuación policial y a la normatividad vigente”.

Cuestionado sobre si los uniformados cumplieron con el protocolo para ingresar al domicilio de Quiroga, Vázquez Camacho intentó explicar:

“La norma es muy clara, y eso es lo que se está investigando, el Ministerio Público lo aclarará. Detalló que hay excepciones establecidas para la incursión en un domicilio sin orden; “una es el riesgo inminente de afectaciones a la integridad física”.

Sin embargo, insistió en que será el MP que evaluará la actuación, circunstancias y evidencias para determinar “si la actuación fue correcta o no”; pero reiteró la versión:

“Los compañeros actuaron por un señalamiento de familiares del occiso”, quienes le explicaron a la candidata que ellos señalaron el domicilio, “que ellos contaban con información de que los agresores habrían entrado a ese domicilio”.

De este modo irrumpieron en nuestro hogar e intimidaron a nuestros colaboradores. Y cuando buscamos apoyo de los elementos de la @SSC_CDMX nos ignoraron. pic.twitter.com/5QlUTYtnv3 — KarenQuiroga (@KarenQuirogaAn) May 8, 2024

Un detenido… en la calle y “sin motivación política”

El secretario Vázquez Camacho destacó que, al analizar las videocámaras ubicadas alrededor del lugar de los hechos, vieron que los agresores circularon por la calle San Pablo Sur hasta la Cerrada San Salvador y Calle San Francisco.

Ahí llegó un taxi, se estacionó sobre la calle San Francisco y se subieron los agresores, quienes ya se habían desecho de la motocicleta rojo con negro y se fueron en el taxi hacia el oriente sobre la misma calle.

El taxi siguió por la avenida Tláhuac y, al llegar a la Calzada Guillermo Prieto y la calle Deodato, colonia Santa Ana Sur, ya en la alcaldía Tláhuac, fue interceptado por los oficiales de la SSC. Sin embargo, dijo que solo uno de los presuntos agresores fue detenido y presentado al agente del Ministerio Público. Luego, prometió que “como en otros casos, no habrá impunidad”.

El funcionario negó que la zona alrededor de los hechos sea un “foco rojo” de la delincuencia, como lo acusó la candidata aliancista.

El titular de la SSC enfatizó que la dependencia “no tiene y no ha tenido intervención alguna en los procesos electorales que se llevan a cabo en la Ciudad y sus 16 alcaldías, la Policía de la Ciudad de México no ha actuado en beneficio o perjuicio de algún candidato o candidata participante en dicho proceso. Los hechos antes relatados no son la excepción”.

Y reiteró que en el actuar de los uniformados “no hubo motivación política alguna”. Ello es contrario a la acusación que hizo Quiroga en una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales: “¡Esto es político!”.