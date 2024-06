AMLO muestra mensaje de felicitación a Sheinbaum: “Tú eres lo mejor que le ha pasado al país”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Esto me salió del corazón”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al mostrar el mensaje que le envió a Claudia Sheinbaum al cierre de campaña para la presidencia: “Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos”.

Al mostrar desconocimiento de cuándo sería su reunión -y ante la aclaración de que ella dijo que podría ser el lunes- el mandatario respondió: “Si ya lo dijo, sí”.

El mandatario federal pedía esperar a que se dé la constancia que la acredita como presidenta electa, pero este jueves Sheinbaum comentó que “el lunes probablemente nos reunamos ya con el presidente” y este viernes la secundó.

“Va a ser una reunión seguramente que lo va a informar a ustedes, pero es un encuentro para platicar, ponernos de acuerdo y ella ya les informaría” y agregó: “Yo la voy a invitar a comer”.

Adelantó:

“Vamos a platicar sobre la transición y es probable, si ella decide, que informe si es de manera directa si lo desea o en su casa de campaña o mediante un video. Pero sí, sí, yo la invito a comer”.

El presidente compartió el mensaje que le envió el jueves a Sheinbaum la noche de los resultados, aunque aclaró que en realidad fue en el cierre de su campaña, es decir, antes de la elección presidencial.

“Aunque pienso igual que tú sobre que el poder es humildad, la verdad, la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos. AMLO".

Antes del mensaje el presidente aclaró: “Yo me equivoqué porque pensé que había sido el domingo, fue el miércoles. Me aclaró Beatriz, que me ayuda y que ya les dije que la voy a invitar un día, a Beatriz, a la mañanera, para que yo les diga en qué me ayuda, no primera dama porque todas las mujeres son primeras damas. No se vota por la primera dama, se vota por candidato a presidente o candidata”.

Incluyó otros halagos a la próxima presidenta: