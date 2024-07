Policía suspendido por hacer actos sexuales en el Metro se manifiesta en la SSC (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este jueves, frente a la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se manifestó Jorge Luis “N”, el oficial que fue suspendido por aparecer en una grabación realizando actos sexuales en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, para exigir respeto y pedir a la dependencia que no lo destituya de su puesto.

La dependencia encabezada por Pablo Vázquez informó que el oficial fue atendido por personal de la Dirección General de Asuntos Internos y de la Dirección General de Derechos Humanos, quienes lo informaron del procedimiento interno contra él por sus conductas contrarias a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

De acuerdo con reportes periodísticos, el hombre se pronunció para pedir respeto al trabajo sexual y solicitó que respeten su decisión de tener una cuenta en la plataforma de Only Fans.

Jorge Luis “N” se manifestó con pancartas. Foto: Eduardo Miranda

En entrevista con El Universal, Jorge Luis “N” declaró que ha enfrentado comentarios negativos y aseguró que todo lo que aparece en la grabación fue actuado, es decir, no existió penetración: “Fue rápido, grabamos escenas y bueno, ya”.

También dijo que pidió disculpas a los ciudadanos que se ofendieron, así como a los oficiales que criticaron sus acciones: “Yo creo que soy una persona, un ser humano, como todos ustedes, soy un civil más, no voy representado, la llevo dentro, pero físicamente no estoy representando a mi institución (...) una cosa es mi trabajo profesional y otra cosa es mi personaje que yo llevo fuera de mis instalaciones, fuera de mi horario laboral”.

El hombre portaba pancartas con las consignas: “No me discrimines por tener Only Fans” y “Tener Only Fans me ha permitido darle una mayor calidad de vida a mi familia”.

La protesta de Jorge Luis. Foto: Eduardo Miranda

En una tarjeta informativa, la SSC aclaró que próximamente se notificará a Jorge Luis “N” su situación jurídica, además, seguirá un proceso administrativo en el que tendrá derecho a audiencia y se respetará el debido proceso.

Mientras, la Dirección General de Asuntos Internos se dedicará a investigar, integrar una carpeta y emitir un dictamen, luego, será la Comisión de Honor quien definirá la sanción correspondiente.

La Secretaría precisó que conforme al artículo 107 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la suspensión temporal de carácter preventivo puede emitirse cuando se cumplen los siguientes requisitos: