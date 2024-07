Fallo del TEPJF, por “capricho y obsesión” de Alessandra Rojo de la Vega, dice Caty Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La morenista Caty Monreal acusó que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ordenar el conteo parcial de los votos para la alcaldía Cuauhtémoc fue producto del hostigamiento y amenaza de la candidata panista, Alessandra Rojo de la Vega, quien, por otro lado, celebró la resolución.

Lamento que con esta decisión que, afirmó, fue producto del “capricho y obsesión de la prianista”, no se sabrá realmente quién ganó la elección en la alcaldía Cuauhtémoc.

Recordó que todavía están en trámite más expedientes e impugnaciones contra la elección en la demarcación.

“El recuento parcial es sólo una repetición de un momento del proceso electoral para tener claridad respecto a cuántos votos obtuvieron las candidatas, pero no dice nada respecto a si esos votos son legítimos o no, porque eso tiene que ver con que no haya rebases de tope de campaña ni infracciones electorales que impliquen una ventaja indebida.

“A todas y todos los que han confiado en mí, a todas y todos los que me han escrito y que han acudido a las asambleas vecinales, les agradezco; mantengamos la esperanza y mantengamos la fe de que todo esto se resolverá de manera positiva”, dijo a través de un comunicado.

El capricho y la amenaza se sobrepusieron sobre la democracia y el derecho a la certeza jurídica. Seguimos en la lucha por la certeza y la verdad. pic.twitter.com/lLstmGq0yD — Caty Monreal (@catymonreal_) July 20, 2024

Mientras que Alessandra Rojo celebró la decisión del TEPJF a través de su cuenta de X, en la que afirmó que no bajará la guardia.

“¡Ganamos una vez más! La sala regional ha desechado nuevamente el ilegal recuento total en la Cuauhtémoc porque no existen razones, ni justificación legal que lo avale. El derecho ha demostrado, una vez más, que estamos en lo correcto.

“No bajaremos la guardia, sus presiones les conceden un recuento en casillas donde hay más votos nulos que la diferencia entre quien ganó y fue derrotado. Agotaremos todas las instancias”, publicó.