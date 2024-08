Caso Narvarte: familiares de víctimas y periodistas asesinados exigen reunión con Sheinbaum (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de las víctimas del Caso Narvarte y activistas en defensa de periodistas asesinados y desaparecidos en México, en particular en Veracruz, demandaron a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, que los reciba para atender sus casos y que, ahora sí, haya justicia, verdad, reparación del daño y la garantía de no repetición.

La mañana de este miércoles, afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), realizaron una protesta para denunciar que la institución no ha agotado ninguna de las líneas de investigación sobre los feminicidios de Mile Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Nadia Vera, así como el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, acribillados en un departamento de la colonia Narvarte, hace nueve años, el 31 de julio del 2015.

Foto: Miguel Dimayuga

“Sheinbaum, quien era jefa de gobierno, el 28 de julio del 2020, después del proyecto ‘Voces por Narvarte’, anunció públicamente que recibiría a las familias del Caso Narvarte para darle seguimiento, pero acabó su trabajo como jefa de gobierno y nunca nos recibió. Esperemos que ahora que está en un puesto más alto, ascendida también, nos reciba”, dijo Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa, colaborador de Proceso.

Y añadió: “La invitamos a que, como presidenta, como mujer, nos atienda, porque en el Caso Narvarte son cuatro mujeres asesinadas y ni siquiera por cuestión de género tuvo la atención de acercarse”.

Como lo ha hecho desde hace nueve años, Espinosa denunció el “trabajo negligente” de la FGJ local con el caso, que ya pasó por dos gobiernos presidenciales, dos jefaturas de gobierno, dos procuradores y dos fiscales, pero se mantiene en la impunidad.

En el acto se recordó que, aunque la autoridad ya tiene a tres personas en la cárcel como autores materiales y que, desde el año pasado reconoció que, al menos, dos más participaron en la ejecución, no las ha buscado. Tampoco ha investigado la red de 10 personas que coordinaron y perpetraron el crimen, hecho descubierto a raíz del documental “A plena Luz” del cineasta Alberto Arnaut.

Sobre la línea de investigación que apunta a las amenazas que Rubén y Nadia recibieron del gobierno de Javier Duarte y su secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez, en Veracruz, por su labor periodística y activista que, según denunciaron ellos mismos, los obligó a refugiarse en la CDMX, acusó que las pocas acciones que ha hecho la FGJ capitalina no han resuelto nada.

Por el contrario, reiteró que, como la autoridad lo hizo desde el inicio, quieren descartar que el crimen está relacionado con su labor periodística.

“Esta autoridad se ha dedicado a buscar en papel, pero no se ha dedicado a buscar quiénes fueron los policías vestidos de civil que agredieron a Rubén, quiénes fueron esas personas que lo intimidaron y lo acosaron en su casa, qué fue lo que lo impulsó a venirse a la ciudad, quién está detrás de las amenazas y quién lo vino a perseguir. Eso no lo ha indagado la policía y seguramente tampoco lo hará”, acusó.

También denunció que la Fiscalía ha revictimizado a las víctimas y a sus familiares y ha “protegido” a los victimarios. Y advirtió que no permitirá que se cierre esa línea de investigación hasta que sea aclarada. “No es una necedad mía, es la obligación de la Fiscalía”, sentenció.

Foto: Miguel Dimayuga

Godoy, Lara y el segundo memorial

En la conferencia afuera del “búnker” de la Fiscalía, Patricia Espinosa se fue contra la exfiscal Ernestina Godoy: “ya se retiró y fue ascendida de puesto sin resolver el caso ni cumplir su palabra. Se fue de puntitas como lo han hecho todos los anteriores”.

También tronó contra el encargado de despacho, Ulises Lara, a quien acusó de no “abrazar” el caso ni ordenar su avance. Por el contrario, denunció que ayer, a última hora, los mandó llamar para tener una reunión y evitar que hoy se pronunciaran ante la prensa. “No me presenté porque no estoy de acuerdo que sigan haciendo estas porquerías, lo denuncio públicamente porque no es la primera vez que lo hacen”, dijo.

Además, reclamó que, a menos de 48 horas de que colocaron un segundo memorial para las víctimas frente al edificio de Luz Saviñón 1909, éste fue retirado, violando así su derecho a la memoria. Entonces, lanzó: “Hago un llamado a esta Fiscalía para que se reivindique un poco, localice el memorial, está a tiempo de ver las cámaras públicas, y reintegrarlo a su lugar, protegerlo en tanto ellos no nos den un espacio de memoria que nos hagan sentido”.

Tras estas denuncias, volvió a hacer el llamado a Sheinbaum Pardo: “Exijo a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, que nos atienda con un trato digno. No queremos una fotografía, ya hemos tenido varias, muchas gracias. No nos interesa salir al lado de ella, queremos que nos resuelva, que trabaje”.

Y acabó con el exvocero de la Fiscalía: “Exijo a Ulises Lara que se presente, que nos dé una cita digna a los familiares que llevamos aquí nueve años, no queremos volver a empezar con el caso”.

Veracruz, el más letal para periodistas

La protesta incluyó a activistas de distintas organizaciones civiles que recordaron los asesinatos de periodistas en Veracruz como Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, Gregorio Sánchez, Moisés Sánchez, Milo Vela, Pedro Tamayo, entre otros.

Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19, recordó que en México hay, al menos, 166 periodistas asesinados y 31 desaparecidos.

Añadió que Veracruz “sigue siendo el estado más letal para la prensa, no solo porque concentra 31 asesinatos de periodistas, sino que también, como lo recordamos en nuestro informe ‘Derechos Pendientes’, es en este sexenio, el quinto estado con más agresiones hacia la prensa”.

Edgardo Calderón, abogado de Artículo 19 y representante legal de las familias del Caso Narvarte, demandó que la FGJCDMX cumpla en su totalidad la Recomendación 04/2017 de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHCM) y que no se deje de lado la denuncia contra servidores públicos de la institución por omisión, filtración y manipulación de información del caso.

Norma Trujillo, periodista de Veracruz e integrante del Colectivo Voz Alterna, recordó que el feminicidio Regina Martínez, ocurrido el 28 de abril del 2014, tampoco ha sido investigado a cabalidad.

“Hay elementos ahí que no están todavía respondidos, por ejemplo, el ADN que se encontró en las uñas de nuestra amiga, porque trató de defenderse ante su agresor, nunca ha sido demostrado que sea el mismo ADN con la persona que está encarcelada”, detalló.

Añadió que el expediente sigue abierto pues falta detener al segundo asesino, pero la investigación “está paralizada”.

Yazmín López, representante del colectivo Familiares Ave Fénix, recordó cómo Rubén Espinosa fue “perseguido” por el duartismo como varios periodistas de esa entidad.

Griselda Triana, del colectivo Tejidos Solidarios, reiteró el llamado a Claudia Sheinbaum para entablar diálogo con ellos, “no para tomarnos la foto, porque no buscamos protagonismo, lo que queremos es justicia y conocer la verdad”.

Recordó que, en la víspera de las elecciones y por iniciativa de la organización Reporteros sin fronteras, la morenista firmó una carta pública “en la que se comprometió a proteger el periodismo, asegurando que, si obtenía el triunfo, creará en el primer trimestre del 2025 un grupo de trabajo para estructurar la puesta en marcha de acciones en este ámbito. Y bueno, ella ya ganó, ya firmó un compromiso, le decimos que las familias no queremos ni debemos quedar fuera de ese grupo de trabajo”.

Carmela Hernández, viuda del periodista Gregorio Jiménez, secuestrado, torturado y asesinado el 5 de febrero de 2014, recordó que lleva 10 años con otras familias de la Red Exigiendo Justicia, con la demanda de acabar con la impunidad. “No se mata a un periodista, sino a la familia entera… No sabemos si se nos va a hacer justicia”, reclamó.

Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez, secuestrado y asesinado en Medellín de Bravo, Veracruz, y presidente de la Red Nacional de Memoria y Lucha por periodistas asesinados y desaparecidos, recordó cuando Rubén Espinosa participaba en las protestas para exigir justicia por el asesinato de su padre y de otros periodistas.

“Decía que admiraba a mi padre porque le recordaba un poco cómo era él, una persona rebelde, una persona que luchaba, que sentía paz. Nos tocaron vivir momentos complicados a mediados de año. Él tuvo que huir de Xalapa porque fue acosado, me reuní con él a mediados de julio, 15 días antes de que fuera asesinado en esta ciudad… y me decía cómo este sistema criminal lo estaba persiguiendo”. En esa reunión también estuvo Nadia Vera, recordó.