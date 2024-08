Visitantes de Six Flags quedan suspendidos a 74 metros de altura (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Visitantes del parque de diversiones Six Flags, ubicado en el sur de la Ciudad de México, quedaron atrapados a 74 metros de altura, en la atracción Supergirl Flight el pasado 18 de agosto.

La atracción permite volar a 32 pasajeros a una altura de 24 pisos, pero en esa ocasión se detuvo a causa de las fuertes lluvias y el viento que azotaron esa zona de la capital mexicana.

En redes sociales han circulado videos que fueron filmados por las personas en la atracción, así como por otros visitantes del parque.

“Six Flags”:

Porque en Ciudad de México, un grupo de personas quedó atrapado en la atracción ‘Supergirl’ a más de 70 metros de altura. pic.twitter.com/HOxOr0Zqsp — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 22, 2024

Este jueves, Six Flags emitió un comunicado a través de su cuenta en X, en el que informó que las condiciones del clima obligaron a detener temporalmente las operaciones de varios de sus juegos, incluyendo el Sky Screamer (conocido en México como Supergirl Sky Flight).

“Como parte de este proceso, el personal del parque siguió los protocolos establecidos por el fabricante de la atracción y todos los visitantes fueron evacuados de forma segura. Desafortunadamente, la tormenta se intensificó durante el proceso de evacuación, creando algunos momentos incómodos para nuestros visitantes”.

El parque aseguró que no se registraron incidentes y la atracción en cuestión pudo regresar a su funcionamiento normal en poco tiempo.

Usuarios de redes sociales expresaron sus perspectivas sobre la situación:

“Six Flags va a terminar como la Feria de Chapultepec”.

“Nuevo miedo desbloqueado”.

“¡Ese es el único juego al que no volveré a subirme en mi vida! Solo tienes una barra de metal delgado para protegerte. No me puedo imaginar lo que sintió esa gente quedándose parada ahí por ese tiempo”.

“Afortunadamente, todos están bien y esto sirve como un recordatorio de la importancia de la seguridad en los parques de diversiones”.