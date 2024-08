Renuncia directora de la Universidad de la Salud tras 18 días de protestas de estudiantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras 18 días de paro en la Universidad de la Salud (UNISA), uno de los proyectos estrella de la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo en el gobierno de la Cuidad de México, este viernes renunció su directora general, Lilia Elena Monroy Ramírez de Arellano.

La renuncia, con carácter “irrevocable” a partir del 31 de agosto, como lo dice el documento hecho público, se dio luego de las protestas que desde hace días realizan decenas de estudiantes, quienes la mañana de este viernes hicieron en la zona centro, en instalaciones de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (Sectei) en la zona de Barranca del Muerto y en la colonia Florida.

Una de las principales demandas de los estudiantes era la destitución de Monroy Ramírez de Arellano. En una de las varias pancartas que llevaron a las protestas se leía: “Lilia Elena Monroy Ramírez de Arellano, autoritaria, abusiva, nepotista, corrupta, ladrona, inepta ¡¡¡Fuera de la Universidad de la Salud!!!”. Los estudiantes la acusan de un presunto desvío de recursos por 15 millones de pesos.

También la señalan de nepotismo al darle cargos en la institución a familiares y amigos, entre ellos a su yerno Rodrigo Armando González de Ita, quien ocupa la Dirección de Desarrollo y Evaluación Educativa, además de que, aseguran, no tiene cédula profesional, de acuerdo con reportes del diario La Prensa.

En otro cartel extendieron la acusación contra el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres: “Gobierno que protege la corrupción”, junto a una foto de la ahora exdirectora y el próximo titular del ISSSTE, designado el miércoles pasado por la morenista. Otra era más directa: “Batres solapa corrupción”.

Algunas otras cartulinas decían: “No somos porros, somos estudiantes que luchan por una educación de calidad”, “Más docentes, mejor educación”, “Ni porros ni delincuentes, estudiantes conscientes” y “Gobierno cumple tu palabra, no te retractes de tu promesa”.

Otras de las demandas de los alumnos son detener las agresiones y el acoso dentro de la institución creada en enero del 2020 por Sheinbaum Pardo y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su campaña, la morenista presumió la creación de esa universidad en la CDMX, así como la Universidad Rosario Castellanos, y prometió extender esos proyectos en el país al construir planteles de las mismas en cada entidad federativa.

La renuncia

En su carta de renuncia, luego de un año y 21 días de estar en el cargo, -llegó el 2 de agosto del 2023-, Lilia Elena Monroy Ramírez de Arellano escribió:

“En las últimas semanas hemos vivido una situación extraordinaria y compleja a partir de la toma de instalaciones de nuestra casa de estudios por parte de un pequeño grupo de estudiantes quienes, lejos de buscar un diálogo que permita atender inquietudes de índole académica, han creado un ambiente de hostilidad que dificulta avanzar en el quehacer sustantivo de la institución”.

La especialista en Medicina Familiar y maestra en Salud Pública agregó: “Lamentablemente no se me permitió participar en la mesa de diálogo establecida para buscar una solución a esta problemática y el esfuerzo realizado no ha llevado a buen término la crisis que enfrentamos. Lejos de abonar al retorno de las actividades universitarias, en el transcurso de estos días se ha creado un entorno que no es propicio para la vida académica”.

Luego, advirtió: “A tantos días del conflicto, se pone en riesgo la viabilidad de procesos relevantes para la formación de estudiantes, particularmente de la segunda generación, quienes ahora deberán transitar a institucio0nes de salud que tienen ciclos rigurosamente calendarizados para la totalidad de las universidades del país, cuyo inicio de actividades está muy cercano”.

Por ello, anunció su renuncia: “Siendo consecuente con los valores que siempre he promovido y respetado, y con la convicción de que honrar los principios institucionales es esencial para el bienestar de nuestra comunidad, considero que lo más adecuado en estas circunstancias es presentar mi renuncia al cargo de Directora General de la Universidad de la Salud”.

Entregarían instalaciones

De acuerdo con reportes periodísticos, tras la renuncia de la funcionaria, el Comité Estudiantil de Paro se comprometió a entregar las instalaciones de la Unisa, ubicadas en la colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, el domingo 25 a las 18 horas.

También se mostraron interesados en participar, el miércoles 28, en mesas de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Gobierno para atender sus demandas.

Entre ellas, se cuenta el ampliar la plantilla de docentes, que no se retenga el sueldo a los profesores, directivos y administrativos que están en favor de los estudiantes ni que haya otro tipo de represalias en su contra; según acusaron, ya hasta ha habido despidos. También exigen que haya mantenimiento en las instalaciones.

Proceso preguntó al gobierno de la CDMX si tenían algún posicionamiento sobre la renuncia de Monroy Ramírez de Arellano, pero hasta el cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.