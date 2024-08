Con elogios a AMLO y Sheinbaum, inician Brugada y Batres transición “de terciopelo” en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como una transición “de terciopelo”, definió la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, el proceso que inició este jueves de manera formal entre la administración que encabezará a partir del 5 de octubre y la que le entregará el mandatario capitalino, Martí Batres.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, con el ruido de fondo de una protesta de ciudadanos que demandaban vivienda y exigían a Batres y al próximo secretario de Vivienda, Inti Muñoz, “mesas de trabajo, no mesas de atención”, se formalizó el comienzo de los trabajos, según lo publicado este jueves en la Gaceta Oficial de la CDMX.

Transición en la cdmx. Foto: Miguel Dimayuga

“Con el mejor de los ánimos, con el mejor ambiente de cordialidad y colaboración, vamos a recibir información que permita una transición de poder, una transición ordenada, transparente y, diríamos, una transición de terciopelo, porque somos compañeros que nos une un proyecto en común, que es la transformación de la Ciudad de México, somos el mismo equipo”, dijo Brugada.

La exalcaldesa en Iztapalapa destacó que en este proceso de transición “la ciudad debe ser muy cuidada, no podemos descuidar en ningún momento el tema de seguridad, no podemos descuidar el tema de las reservas naturales, no podemos descuidar ninguna área estratégica de la Ciudad de México.”

En sus discursos, Brugada y Batres elogiaron la administración de la exjefa de gobierno y actual presidenta electa, Claudia Sheinbaum; así como la del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, se reconocieron mutuamente su desempeño y trayectoria, así como la “historia de lucha” en la capital que comparten. De paso, agradecieron a sus equipos de trabajo.

Batres Guadarrama leyó parte del Acuerdo que establece Comisión de Transición publicado hoy en el Gaceta capitalina e hizo un recuento de sus acciones realizadas en el año y dos meses que lleva en el cargo.

Luego, mencionó dos temas “que serían importantes hacia adelante”: pensar en la tercera “gran fuente de agua” en la CDMX y en revertir “todo el daño que se hizo entre 2012 y 2018 con los procesos de gentrificación y se puede impulsar un proceso de enraizamiento de la gente, de la ciudad con diversas políticas de vivienda”.

El equipo de transición de Clara Brugada lo integran los próximos secretarios de Desarrollo Urbano y Metropolitano Alejandro Encinas Rodríguez, de Gobierno Cesar Cravioto Romero, quien será el coordinador; de Administración y Finanzas Juan Pablo De Botton, de Desarrollo Social Araceli Damián y la consejera jurídica Eréndira Cruzvillegas.

En tanto, el de Martí Batres lo integran los secretarios de Gobierno Ricardo Ruiz, de Finanzas y Administración Bertha Gómez; de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz, de Bienestar Social, Juan Gerardo López y el de la Contraloría General, Juan José Serrano, aunque no estuvo presente en el evento.