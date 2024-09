Último informe de Batres, entre alabanzas de Morena y reproches de la oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, rindió el sexto informe de gobierno de la actual administración en medio de alabanzas de Morena y sus aliados, de reproches de la oposición y del reconocimiento al trabajo que hizo la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, quien hace 15 meses lo dejó como sustituto en el cargo que antes no pudo ganar por votos.

“El reconocimiento a Claudia Sheinbaum que gobernó la mayor parte de esta administración. Hizo un trabajo extraordinario. Fue una gobernante ejemplar, reconocida por la ciudadanía y fuera de la capital”, dijo en el pleno del Congreso de la Ciudad de México la mañana de este martes. Los aplausos no esperaron.

Su discurso duró poco más de una hora y media, pero sin mucha novedad, pues desde el 16 de junio del 2023, cuando fue ratificado por los diputados locales en el cargo en que lo dejó la morenista, hizo varios informes “mensuales”, de “100 días” y uno anual, además de sus actos públicos y sus conferencias en las que, en ocasiones no hay preguntas de la prensa.

Durante ese tiempo, Batres se explayó al mencionar las acciones hechas en el sexenio 2018-2024 y en el último año, en materia de recuperación del espacio público, infraestructura hidráulica, vivienda, seguridad, movilidad, obra pública, bienestar social, educación, salud -en el cual dijo que la CDMX está al nivel de Dinamarca, por sus servicios gratuitos-, trabajo y economía, finanzas, medio ambiente, turismo, cultura, memoria histórica, reformas legislativas, gobernabilidad y protección civil.

Anunció que, en los 17 días que le quedan a su encargo -antes de asumir la titularidad del ISSSTE en el gobierno de Sheinbaum, trabajará “intensamente” para que se pueda inaugurar la Glorieta de Insurgentes rehabilitada, la Línea 3 de Cablebús que irá de Los Pinos a Santa Fe y poner en marcha 49 nuevas unidades eléctricas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Y aseguró que se va “muy contento” y “muy satisfecho” por tres razones: pudo hacer “muchas cosas en muy poco tiempo”, la administración finaliza “con muy buenos números” y porque la CDMX “seguirá siendo gobernada por el proyecto de la Cuarta Transformación”.

Batres en su informe. Foto: Monsterrat López

La seguridad y los invitados

La rendición de cuentas de Martí Batres la mañana de este martes 17 se dio bajo un operativo de seguridad policiaca que implicó el cierre de calles alrededor del recinto de Donceles y Allende, en el Centro Histórico, aunque sí pasaron grupos de personas, entre ellos, beneficiarios de acciones de vivienda, para aplaudirle.

El senador con licencia llegó al Congreso de la Ciudad de México pocos minutos después de las nueve horas.

Destacaron sus invitados especiales: la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador; Citlali Hernández, secretaria general de Morena, la senadora y exfiscal local, Ernestina Godoy, y el funcionario a quien dejó como encargado de despacho, Ulises Lara -quien tiene una relación familiar con los Batres Guadarrama-; el senador expanista a quien éste rescató de una orden de aprehensión, Javier Corral; el exsubsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, y solo un gobernador, Cuitláhuac García, de Veracruz.

Estaban los integrantes de su gabinete de gobierno y algunos de la próxima administración. Sin embargo, ni la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, ni la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, acudieron a escucharlo. Invitados especiales. Foto: Monsterrat López

Los aplausos y los reproches

La sesión solemne comenzó con un quórum de 63 de los 66 diputados. Luego vinieron los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

De entre las primeras en hablar fueron dos diputadas que, en las pasadas elecciones, fueron férreas críticas del oficialismo, pero a partir del 1 de septiembre, cuando tomaron posesión de sus curules, parece que se les olvidó: Silvia Sánchez Barrios, antes del PRI, y Nora Arias, expresidenta del PRD.

Los posicionamientos del PT y del PVEM fueron en el mismo sentido de destacar los logros de Batres. Lo mismo del de Morena, en voz de su coordinadora, Xóchitl Bravo, quien aseguró que en los últimos seis años, el modelo de bienestar impulsado por el gobierno capitalino “ha significado el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta metrópoli, pues se basa fundamentalmente en la igualdad y la justicia social”.

También, aseguró que en la CDMX “el modelo de Estado de bienestar socialdemócrata ha puesto énfasis en la igualdad, la solidaridad y la justicia social como pilares fundamentales de la política y protección social. Este modelo no solo busca prevenir la pobreza, sino también promover la igualdad de oportunidades y la cohesión social”.

La morenista mencionó los principales programas sociales y los millones de pesos destinados a los beneficiarios. De paso, calificó la labor de Batres como “una pieza clave” en la transformación de la capital. Bancada morenista. Foto: Monsterrat López

Quien llamó primero la atención porque lanzó críticas y no aplausos fue Tania Larios, coordinadora del PRI, al reprochar a Batres que la CDMX se queda con varios desafíos que su gobierno no cumplió: seguridad, crisis de vivienda, medio ambiente, agua, ordenamiento territorial.

Luego criticó que en esta administración se hicieron reformas para darle más poder al poder, pero sin contrapesos y con intimidación.

De paso, la diputada reelecta expresó su solidaridad al estado de Sinaloa, que lleva una semana en medio de la violencia generada por la lucha entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”.

Royfid Torres también reelecto por Movimiento Ciudadano, acusó que la entrega de la rehabilitación de la Línea 1 del Metro lleva casi un año de retraso, que aumentaron las muertes viales, las desapariciones de personas, los feminicidios, homicidios y violaciones, además de que 92% de los delitos “sigue impune”.

Peor aún, dijo: “Uno de los más grandes faltantes de este gobierno fue la planeación. Vamos a ciegas, sin un plan de desarrollo para los próximos 20 años”.

Y recordó que desde abril pasado y hasta hoy, no se sabe por qué, ni con qué, se contaminó el agua potable en algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez. Incluso, tocó otro tema sensible del oficialismo; “nos sobra una reforma judicial que elimina contrapesos” y aseguró que los problemas de la CDMX no se van a resolver con elogios y complacencia.

En el turno del PAN, su exdirigente local, Andrés Atayde le soltó directo: “Las mentiras adoptadas como verdad hoy son deudas con la verdad del mañana”.

Lamentó que el gobierno de Batres “persiguió a la oposición; nunca se había visto que la impartición de justicia se convirtiera en un brazo político”. Dijo que “inventar” carpetas de investigación por secuestro para intervenir teléfonos celulares “no es normal”. Se refirió a lo que acusó el excandidato de la oposición a la jefatura de gobierno Santiago Taboada.

Otro agravio de la gestión del morenista, dijo, es que hubo una “elección de Estado”, en la que se usaron y desviaron recursos públicos a favor de los candidatos del oficialismo, además de las declaraciones de funcionarios, “incluyendo a usted”, que evitaron que hubiera piso parejo.

Batres contraataca

Tras las críticas y en el tono irónico que lo caracteriza, Martí Batres respondió a la oposición por el problema del agua en Benito Juárez, al decir que todas las alcaldías que gobierna Morena y hasta los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y Ecatepec, ayudaron en la atención de la emergencia, menos la propia Benito Juárez.

Aclaró que en las autoridades no han descartado “ninguna línea de investigación” del tema” y dejó entrever que el problema surgió poco antes del segundo debate chilango. Incluso, alardeó que la oposición se quedó “con las ganas” de que se presentara una crisis hídrica en lo que llamaron “el Día Cero”.

El reloj marcaba casi la una de la tarde. El morenista terminó su rendición de cuentas ante los diputados, salió del recinto legislativo y bajó sus escaleras para ser captado por las cámaras con el conocido saludo de los políticos de siempre a sus simpatizantes aplaudidores.