Reportan fallas en el sistema de alerta sísmica en teléfonos celulares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuarios de redes sociales en la Ciudad de México y la zona conurbada reportaron que no recibieron ningún mensaje de alerta sísmica en sus teléfonos celulares durante la activación del simulacro nacional o que la recibieron hasta siete minutos después de lo anunciado por las autoridades.

El director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) del gobierno capitalino, Eduardo Clark, reconoció que no sonó la alerta en todos los dispositivos y dijo que ya trabajan en “diagnosticar la falla y corregir”.

La mañana de este jueves, minutos después de que sonó la alerta sísmica a las 11 horas en los casi 14 mil altavoces existentes en la capital, cientos de usuarios de teléfonos celulares se quedaron en espera de recibir la alerta que llegaría a sus dispositivos.

A las 11:14 horas, el titular de la ADIP informó en su cuenta de X:

“Durante la detonación de la alarma sísmica del simulacro nacional no llegaron todos los mensajes del nuevo protocolo de alertamientos. Estamos trabajando todos los involucrados para diagnosticar la falla y corregir. Es la 1era vez que corríamos el protocolo y tenemos que mejorar”.

En respuesta a ese mensaje, varios usuarios emitieron sus opiniones y malestar, por ejemplo:

@ivillasenor dijo: “¿Mejorar? Habían hecho una prueba 'interna' y debían tener todo más que listo para hoy. ¿Cómo saber que no llegará la alerta en tres horas y causará pánico innecesario? Esto merece una sanción”.

@NitzaHernndez agregó: “El mensaje dice muy claramente que es Simulacro. El detalle es que llega después” y compartió una captura de pantalla que muestra el mensaje recibido a las 11:07am.

@Takasukunami26 añadió: “Y sí, a mí me llegó y entre mi círculo social, identifique:

-Que llegó más de 3 minutos tarde

-Solo llegó a equipos 5G y algunos 4G

-Solo a usuarios ATT

-En algunos equipos se activó más de 2 veces seguidas

Conclusión, cero confiable...”.

@mexiconsumidor escribió: “Llegó a las 11:11, ya estaría aplastado! Seguro es una aplicación 4T”.

@Albertoo_s criticó: “No es La primera, ya habían hecho una prueba hace tiempo, y lo mismo, no sonó en muchos celulares, y salieron con esta misma EXCUSA, YA LLEVAN 2 EXCUSAS, mejor digan que no saben hacer las cosas, ME QUEDO CON @SkyAlertMx prefiero pagar”.

En las respuestas algunos usuarios comentaron que la alerta no llegó en teléfonos con servicio de Telcel, ATT&T ni Movistar; otros sugirieron cambiar el sonido del mensaje.