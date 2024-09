Ecobici tendrá descuento para estudiantes en adquisición de membresía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de este lunes 23 de septiembre los estudiantes de 16 a 23 años podrán adquirir las membresías anuales del Sistema de Bicicletas Compartidas (Ecobici) con un 10% de descuento, que aplica tanto en nuevos registros como en renovaciones.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que con dicho descuento los jóvenes podrán adquirir la membresía anual a 490.50 pesos, así como la membresía anual de Ecobici+ a 809.10 pesos: “Cabe mencionar que los costos de las membresías sin descuento son 545 y 899 pesos, respectivamente”.

En un boletín, precisó que la promoción es válida únicamente para estudiantes de nacionalidad mexicana que contraten los servicios en alguno de los tres Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) que se encuentran frente a Reforma 222 y el World Trade Center, así como en avenida Reforma y calle Río Guadalquivir.

Para sacar la membresía, los jóvenes deberán presentar, en original y copia, una credencial de estudiante vigente y la Credencial de Elector. En caso de que el o la estudiante se encuentre entre los 16 y 17 años, deberá ir acompañado del padre, madre o tutor, con original y copia de su Credencial de Elector.

En tanto, los interesados que tengan entre 16 y 17 años deberán presentarse acompañados de madre, padre o tutor, con original y copia de su Credencial de Elector.

La dependencia enfatizó que el descuento es aplicable sólo para el titular de la cuenta de Ecobici, por lo que no es transferible, además, no aplica para membresías temporales y no es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes.